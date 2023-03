Constănţenii mai lăcrimează o dată. Preţurile la poliţele RCA au explodat!

Primăvara aduce cu sine noi scumpiri. După explozia preţurilor la energie, alimente sau carburanţi, constănţenii posesori de autoturisme vor mai lăcrima o dată, atunci când vor trebui să bage adânc mâna în buzunar pentru a plăti pentru poliţele de asigurare obligatorii (RCA).Cifre de-a dreptul halucinante, raportate la veniturile populaţiei, în documentul Autorităţii de Supraveghere Financiară, care a publicat noile tarife de referinţă pentru poliţele RCA. La o simplă trecere în revistă, observăm o majorare consistentă faţă de cele de anul trecut, în special pentru tinerii posesori de autoturisme.Să prezentăm câteva exemple. Un proprietar cu vârsta sub 30 de ani ar putea plăti, pe an, până la 4.709 lei în situaţia în care motorul maşinii sale are peste 2.500 cmc şi „doar” 1.822 de lei dacă sub capotă e un motor mai puţin puternic, cu capacitate cilindrică de până în 1.200 cmc.Pentru cei cu vârste între 31 şi 40 de ani, asigurarea variază între 1.114 lei şi 2.832 lei, în funcţie de motorizare sau societatea aleasă, iar cei din categoria 41-50 ani vor achita între 1.076 lei şi 2.912 lei.Tarifele s-au majorat destul de mult şi în cazul persoanelor cu vârste de peste 60 de ani. Astfel, cea mai ieftină poliţă anuală ar urma să coste 1.036 de lei, dar ar putea ajunge şi la 2.767 de lei, un salt împovărător pentru, de exemplu, un pensionar, care, în februarie 2022, scotea din buzunar numai 796 de lei.Cum trendul este de a proteja mediul şi a achiziţiona automobile prietenoase cu natura, am aruncat o privire şi pe tabelul cu preţurile asigurării pentru maşinile electrice. Şi aici e „bucurie”! Sunt creşteri pe linie şi luăm cazul unei persoane cu vârsta peste 60 de ani, care va trebui să achite nu mai puţin de 1.440 lei.Ca semn al „încurajării” mediului privat, persoanele juridice vor contribui la sistem cu suma de 2.736 lei, acesta fiind tariful de referinţă. Tot în sus merge săgeata şi în cazul firmelor care au în posesie autoturisme cu motoare clasice. Dacă, în februarie 2022, preţurile variau între 1.383 de lei şi 1.483 de lei, în 2023, costurile au crescut semnificativ, în funcţie de capacitatea cilindrică a automobilului, de la 1.755 de lei la 1.895 de lei.XXX„Încă nu am primit o înştiinţare oficială, am văzut şi noi cifrele vehiculate în media. În perioada următoare, vom vedea ce strategie abordăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iulian C., agent de asigurare al unei societăţi de profil din Constanţa.La rândul lor, constănţenii sunt îngrijoraţi, chiar revoltaţi de preţurile la care au ajuns asigurările auto.„Am investit în maşină electrică, să fim europeni, să protejăm mediul. Şi uite cât a crescut valoarea poliţei, după preţul curentului. Parcă înadins se iau aceste decizii, să ne descurajeze, să renunţăm treptat la maşini. Va fi mai convenabil să mergem cu taxiul sau cu transportul în comun”, este de părere Ionuţ N., administrator al unei firme constănţene.Cum-necum, poliţele trebuie plătite şi, cel mai probabil, cei mai mulţi dintre constănţeni vor renunţa fie la alte cheltuieli, fie chiar la automobil.