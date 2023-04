Consumul de energie electrică al populaţiei a scăzut cu 18,2%, în primele două luni ale anului 2023

Resursele de energie electrică au crescut, în România, cu 3,3% în primele două luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, în timp ce consumul populaţiei a scăzut cu 18,2%, informează Institutul Naţional de Statistică.În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2023, resursele de energie primară au scăzut cu 6,4%, faţă de acelaşi interval din anul anterior, acestea totalizând 5,158 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 351.300 tep. De asemenea, producţia internă a însumat 3,032 milioane tep, în creştere cu 85.300 tep (+2,9%), de la an la an, iar importul a fost de 2,126 milioane tep, cu 436.600 tep (-17%) mai puţin faţă de începutul anului 2022.