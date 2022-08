Cresc salariile bugetarilor. Ce pregăteşte Guvernul pentru angajaţii statului

Majorările vor fi valabile începând cu luna august 2022 şi se fac din cauza scăderii semnificative a puterii de cumpărare care are un impact puternic asupra standardelor de viață ale populației, potrivit profit.ro.



Printre altele, Executivul pregătește creşterea salariului de bază de 15% pentru funcționarii publici și personalul contractual din Ministerului Culturii și Ministerului Transporturilor, a personalului din cadrul instituțiilor aflate din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum și a serviciile publice deconcentrate ale acestor ministere.



În plus, Guvernul mai pregăteşte acordarea majorării salariului de bază de 15% pentru personalul de la Institutul Național de Statistică precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică.

Guvernul pregătește noi majorări salariale pentru angajaţii la stat. Sunt exceptaţi de la creşterea salarială demnitarii şi angajaţii din administrația publică locală, potrivit Antena3.ro