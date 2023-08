Criză de programatori la nivel european: 6 din 10 companii au întâmpinat dificultăţi în angajarea de specialişti IT

Peste 6 din 10 companii, la nivelul Uniunii Europene, au întâmpinat dificultăţi în procesul de recrutare a specialiştilor IT, relevă o analiză realizată de o companie ICT specializată în furnizarea de soluţii software de business.







Realizatorii studiului citează un raport Eurostat, potrivit căruia una din zece companii a încercat în 2021 să recruteze specialişti IT. Dintre acestea, 62,8% au întâmpinat dificultăţi în ocuparea locurilor de muncă. Astfel, Slovenia (78%), Cehia (77%) şi Germania (76,6%) sunt ţările membre UE în care companiile au întâmpinat cele mai mari dificultăţi în angajarea de specialişti IT. La polul opus, cele mai mici dificultăţi au fost întâmpinate de companiile din Spania (32,8%), Bulgaria (46%) şi Polonia (46,5%).







"În România, 58,6% dintre companii au întâmpinat dificultăţi în recrutarea de specialişti IT, situându-ne, astfel, uşor sub media UE. Însă, provocările sunt şi aici majore. În ciuda valului de concedieri din industria IT de peste ocean, companiile din România continuă să întâmpine dificultăţi în procesul de recrutare a programatorilor. Anual, aproximativ 10.000 de absolvenţi de IT intră pe piaţa muncii, un număr important dar care, totuşi, nu reuşeşte să acopere cererea", afirmă Simona Pavelescu, director general al High-Tech Systems & Software (htss), compania care a făcut studiul.







Giganţii tech de peste ocean, printre care Oracle, Meta, Google sau Amazon, au anunţat încă din primele luni ale anului disponibilizări în masă. Potrivit Simonei Pavelescu, există mai multe motive pentru care acest val de concedieri nu afectează, momentan, o piaţă emergentă precum România, printre acestea numărându-se costurile mai mici cu forţa de muncă calificată, precum şi infrastructura adecvată.







"Ţara noastră continuă să fie o destinaţie atractivă pentru dezvoltare software şi outsourcing. Costurile cu forţa de muncă calificată sunt mai mici decât în economiile dezvoltate şi, în acelaşi timp, România se bucură de o infrastructură IT performantă. Astfel, companiile autohtone continuă să atragă chiar şi în această perioadă noi clienţi şi proiecte. Însă, bineînţeles că vorbim de un sistem de pieţe interdependente şi nu excludem ca ecouri ale valului de concedieri de peste ocean să-şi facă apariţia şi la nivel regional. Deocamdată, însă, nu este cazul", adaugă Pavelescu.







Într-o industrie cu o piaţă a muncii atât de competitivă, companiile se văd nevoite să recurgă la tactici inedite pentru a-şi asigura forţa de muncă necesară pentru a scala businessul. Printre măsurile practicate se numără externalizarea activităţilor, colaborarea cu diverse instituţii educaţionale, dezvoltarea de programe speciale pentru îmbunătăţirea retenţiei angajaţilor şi chiar înfiinţarea de academii interne de IT.