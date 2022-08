Cu cât va crește salariul mediu net în acest an

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru acest an o creştere a câştigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei.



Prognoza este în creștere faţă de cea din primăvară, când CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un câştig salarial net de 3.822 de lei.



Conform prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei.







În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%).

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a anunţat noile estimîri ale creşterii câştigului salarial mediu net lunar în 2022, potrivit Antena3.ro