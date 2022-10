Deficitul de ofițeri din flota maritimă comercială a lumii a crescut la 20.000

Transportul maritim este responsabil pentru derularea a 90% din volumul de mărfuri al comerțului mondial, de el depinzând dezvoltarea economiilor naționale și prosperitatea globală. Potrivit unui raport al Camerei Internaționale de Shipping (ICS), în anul 2021, flota mondială cuprindea 74.000 de nave, pe care munceau 1,89 milioane de navigatori, din care 47% erau ofițeri, iar 53% nebrevetați.China, Filipine, Indonezia, Federația Rusă și Ucraina sunt cei mai mari furnizori de echipaje. Dacă Filipine asigură cel mai mare număr de nebrevetați, în schimb, China furnizează cel mai mare număr de ofițeri.România se numără printre furnizorii europeni importanți de forță de muncă marinărească bine pregătită. La data de 22 noiembrie 2021, în evidențele Autorității Navale Române figurau 39.536 de navigatori atestați pentru sectorul maritim. Piața mondială a shipping-ului se confruntă cu un deficit de circa 20.000 de ofițeri, creșterea numărului navelor ducând la amplificarea cererii.Un raport al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) arată că flota maritimă comercială a lumii a înregistrat o creștere a capacității de transport de 63 de milioane tdw, din ianuarie 2020 până în ianuarie 2021, ajungând la 2,135 miliarde tdw.În ultimii ani, tonajul acesteia a sporit considerabil în toate segmentele, cu excepția cargourilor de mărfuri generale. Flota de bulk-carriere a înregistrat o creștere deosebit de rapidă. Între 2011 și 2021, ponderea acestora în capacitatea totală de transport a urcat de la 39% la 43%. Pe de altă parte, ponderea tancurilor petrolierele s-a redus de la 31% la 29%, iar cea a cargourilor a coborât de la 6% la 4%.La 1 ianuarie 2021, flota mondială avea în exploatare un număr de 53.973 de nave. Cele mai multe - 7.318 nave – aparțin armatorilor din China. Pe locurile următoare se află proprietari din: Grecia - 4.705 nave; Japonia - 4.029 de nave; Singapore - 2.843 de nave; Germania - 2.395 de nave; Indonezia - 2.325 de nave; Norvegia - 2.042 de nave; SUA - 1.813 nave; Rusia - 1.786 de nave și China, Hong Hong - 1.764 de nave. Alte 22.957 de nave aparțin armatorilor din multe alte țări.În ianuarie 2021, primii cinci mari deținători de nave comerciale reprezentau 52% din tonajul flotei mondiale. Pe primul loc se afla Grecia, cu o cotă de piață de 18%. Era urmată de: China (12%), Japonia (11%), Singapore (7%) și Hong Kong SAR (5%). Jumătate din tonajul mondial era deținut de companii asiatice, proprietarii din Europa reprezentau 40%, iar cei din America de Nord, 6%. Companiile din Africa, America Latină și Caraibe aveau o cotă de puțin peste 1%, iar cele din Oceania, sub un procent.Pentru a face față competiției dure de pe piața internațională și a-și maximiza profiturile, mulți armatori preferă să își înregistreze navele sub pavilioane mai avantajoase din punct de vedere fiscal sau permisive în ceea ce privește respectarea standardelor tehnice internaționale de siguranță a navigației, așa-numitele pavilioane de complezență. De aceea, un mare număr de nave din flota maritimă comercială internațională sunt înmatriculate sub un pavilion care nu corespunde naționalității proprietarului navei. De exemplu, la începutul anului 2021, mai mult de jumătate din flota deținută de armatorii japonezi era înregistrată sub pavilion Panama. Dintre navele deținute de armatorii greci, 25% au fost înmatriculate sub pavilion Liberia, iar alte 22%, sub pavilionul Insulelor Marshall.La 1 ianuarie 2021, din capacitatea totală de 2.116,401 milioane tdw a flotei maritime comerciale mondiale, erau înregistrate următoarele tonaje în principalele pavilioane:- Panama – 343,601 milioane tdw;- Liberia – 300,076 milioane tdw;- Insulele Marshall - 274,016 milioane tdw;- Hong Kong (China) – 205,011 milioane tdw;- Singapore – 136,164 milioane tdw;- Malta – 116,373 milioane tdw;- China – 106,879 milioane tdw.Dintre aceste pavilioane, Insulele Marshall au înregistrat cea mai puternică creștere a înregistrărilor în ultimul deceniu.Cine face legea în construcțiile navale?Piața mondială a construcțiilor navale este dominată autoritar de China, Coreea de Sud și Japonia. În anul 2020, șantierele navale din aceste țări au livrat 94% din tonajul mondial a navelor noi.Industria construcțiilor navale din Coreea de Sud a avut un portofoliu de comenzi de 688 de nave în ultimii șase ani. Comenzile acumulate în primele patru luni ale anului 2022 s-au ridicat la 5,81 milioane de tone registru brut, depășind China, care a acumulat comenzi de 5,80 milioane de tone registru brut. Cota de piață a Coreei de Sud, în această perioadă, a crescut până la 45,9%.În domeniul reciclării navelor, Bangladesh și India dețin împreună o cotă de 71% din piață, iar Pakistanul se situează pe poziția a treia, cu 17%.