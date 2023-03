Enel îşi vinde activele din România către o companie din Grecia

Grupul italian de utilităţi Enel a anunţat, joi, 9 martie, că îşi va vinde operaţiunile din România către grupul grec Public Power Corp (PPC) pentru 1,26 miliarde de euro, în cadrul unui plan care vizează reducerea datoriilor şi concentrarea pe energiile verzi.„Acordul prevede plata de către PPC a unei sume totale de aproximativ 1,260 miliarde de euro, ceea ce evaluează societăţile vândute la circa 1,9 miliarde de euro (100% din acţiuni). În plus, suma totală poate fi ajustată conform unor clauze uzuale în astfel de tranzacţii, precum şi printr-un mecanism pentru potenţiale plăţi ulterioare, în funcţie de valoarea viitoare a activităţii de retail”, au transmis reprezentanţii Enel.Toate activităţile operaţionale ale Enel în România se desfăşoară şi vor continua să se desfăşoare în mod normal, „fără a afecta partenerii şi clienţii finali, care vor beneficia în continuare de toate serviciile şi produsele cu care sunt obişnuiţi”, se arată într-un comunicat de presă al companiei italiene.Tranzacţia este în conformitate cu Planul Strategic curent al Grupului Enel, care vizează concentrarea asupra a şase ţări ţintă cu potenţial ridicat de creştere şi în care are o prezenţă integrată, respectiv Italia, Spania, Statele Unite, Brazilia, Chile şi Columbia.Finalizarea tranzacţiei, aşteptată în trimestrul al treilea al acestui an, este supusă unor condiţii întâlnite în mod obişnuit în acest tip de acorduri, inclusiv permisiunea autorităţilor antitrust competente.