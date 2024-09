Energia pune lumea-n mişcare! Companii de top, prezente la Smart Energy Expo 2024

Joi, 19 septembrie, la ora 11.00, s-a deschis oficial Smart Energy Expo 2024, cel mai important eveniment din domeniul energiei sustenabile din România ajungând deja la ediţia a treia. Iar după cum evoluează lucrurile, va deveni cu siguranţă o manifestare de tradiţie reprezentativă pentru Constanţa.La festivitatea de deschidere, au fost prezenţi oficialităţi din România, dar şi reprezentanţi ai Ambasadei Ungariei la Bucureşti. Camera de comerţ şi industrie maghiară participă la acest eveniment care a căpătat astfel valenţe internaţionale.„Constanţa este judeţul cu cea mai complexă reţea de producţie a energiei electrice, având centrala de la Cernavodă, eoliene etc. Energia verde este necesară. Mă bucur să constat că acest eveniment creşte de la an la an, iar în 2024, avem 45 de expozanţi nu numai din România, ci şi din străinătate”, a declarat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban.