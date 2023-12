Energie, industria tutunului, investiţii. INFO economic

l Resursele de energie primară au scăzut în primele zece luni din acest an cu 1,8%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,8%, faţă de perioada similară din 2022, informează Institutul Naţional de Statistică. Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2023, au totalizat 27,561 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 491.200 tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Producţia internă a însumat 14,990 milioane de tep, în creştere cu 22.000 tep (+0,1%) faţă de perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2022, iar importul a fost de 12,571 milioane de tep, în scădere cu 513.200 tep (-3,9%).l Calendarul de majorare a accizelor pentru produsele din tutun, stabilit anul trecut pentru cinci ani, a fost modificat, urmând ca accizele să fie crescute mai mult decât era prevăzut şi mai repede, atrage atenţia Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova şi Bulgaria. Potrivit acesteia, industria tutunului virează anual la buget circa 4 miliarde de euro, însemnând accize, TVA şi alte taxe. Suma reprezintă aproximativ 14% din totalul PNRR inclusiv împrumuturile.l Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România s-au redus la 6,1 miliarde de euro în primele 10 luni ale acestui an, de la 9,5 miliarde de euro în perioada ianuarie - octombrie 2022, potrivit datelor Băncii Naţionale a României, publicate joi, 14 decembrie. Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a scăzut cu 5,3%, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2022, la 5.850 de unităţi.