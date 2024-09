Facturile la gaz și la curentul electric ar putea să crească pentru consumatorii vulnerabili

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat recent că, odată cu încetarea măsurilor de subvenționare a prețurilor la energia electrică pentru consumatorii finali, programată pentru martie anul viitor, există posibilitatea ca facturile celor care consumă peste 300 de kilowați pe lună să scadă. Pe de altă parte, facturile celor cu un consum redus de electricitate pot crește, însă pentru acești consumatori, în special cei „cu adevărat vulnerabili,” se pregătesc măsuri de protecție.







Burduja a explicat că Guvernul lucrează la un set de măsuri pentru a proteja consumatorii vulnerabili, astfel încât aceștia să nu fie afectați semnificativ de creșterea facturilor.







“Măsurile de după 1 aprilie vor trebui să subvenţioneze preţul la energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii cu adevărat vulnerabili, astfel încât să putem păstra un cost rezonabil. Dacă în prezent un consumator de până la 100 KWh/lună pe lună are o factură la curent de aproximativ 45 lei, probabil că este un cost totuşi suportabil. Deci, atâta timp cât aceste facturi nu vor creşte, cred că ne vom fi făcut datoria”, a afirmat Sebastian Burduja sâmbătă, în timpul unei vizite în judeţul Alba.







Potrivit ministrului Energiei, în prezent, se desfășoară lucrări într-un grup de lucru interministerial pentru a defini clar conceptul de „consumator vulnerabil” în sectorul energetic, astfel încât aceștia să poată beneficia de sprijin din partea statului.







Burduja a mai spus că Guvernul dezvoltă măsuri speciale și pentru marii consumatori de energie, în contextul în care unele companii și-au exprimat intenția de a părăsi România după liberalizarea pieței de energie.







„Am fost la Alba recent şi am discutat şi cu IPEC (producător de ceramică – n. r.) şi cu alţi mari consumatori de energie. Noi vom face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a păstra aceste companii româneşti în România, pentru că ele înseamnă locuri de muncă, dezvoltare, salarii. Înseamnă, de fapt, competitivitatea economiei româneşti şi ea depinde într-adevăr şi de preţul energiei electrice şi gazelor. (…) Ne gândim la un set de măsuri pentru aceste companii. Sigur că statul român are şi în prezent scheme de ajutor de stat de 150 de milioane de euro pe an pentru marii consumatori de energie. Nu cred că IPEC este printre beneficiari, dar sunt beneficiari din judeţul Alba în funcţie de codurile CAEN, aşa cum s-a definit această schemă. Acolo unde nu se aplică, va trebui să găsim alte măsuri”, a adăugat ministrul Energiei.