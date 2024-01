Finanțele încep anul cu un împrumut de 757 de milioane lei

Ministerul Finanțelor a făcut primul împrumut din piață în acest an. A luat 757 de milioane de lei de la bănci, peste suma anunțată inițial. Până la finele lui 2024 trebuie să împrumute 181 de miliarde de lei pentru a finanța deficitul bugetar și datoria scadentă. Băncile au depus oferte, în numele lor și a altor investitori, de 867 de milioane de lei pentru titlurile scadente în mai 2027, peste prospectul de 600 de milioane de lei. Finanțele au emis datorie de 757 de milioane de lei la un randament mediu de 6,27% pe an, în scădere cu circa 30 de puncte de bază față de luna trecută. Dobânzile plătite de stat la împrumuturi au fost în scădere pe parcursul anului trecut: curba randamentelor la lei s-a mutat în jos cu 70 de puncte de bază pe scadențe scurte și cu 1,7 puncte procentuale la 10 ani. Chiar și așa, cu o dobândă de 6,36% la obligațiunile pe un deceniu, România se împrumută cel mai scump din regiune. În acest an, Ministerul Finanțelor intenționează să împrumute 181 de miliarde de lei, în scădere de la 203 miliarde de lei anul trecut (când a fost totuși depășit nivelul estimat inițial de 180 de miliarde de lei, ca urmare a unui deficit mult peste cel estimat – 5,9% din PIB față de 4,4% estimat). Suma va fi acoperită în cote egale din împrumuturi interne de 116-121 de miliarde de lei și împrumuturi externe de 12-13 miliarde de euro. Guvernul are nevoie de 86,6 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului de 5% din PIB și de 94,4 miliarde de lei pentru datoria ajunsă la scadență.