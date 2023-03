Grupul SNC-Lavalin, selectat de Nuclearelectrica în proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a selectat compania Candu Energy Inc., membră a Grupului SNC-Lavalin, pentru a efectua lucrări suplimentare de pre-proiect pentru reactorul CANDU al Unităţii 1 de la Cernavodă, înainte de prelungirea duratei de viaţă a acestuia, informează compania.În cadrul acordului pe doi ani, în valoare de aproximativ 65 de milioane de dolari, SNC-Lavalin va efectua servicii de inginerie de lungă durată şi de inginerie front-end, în vederea pregătirii viitorului proiect de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă. Retehnologizarea va prelungi durata de funcţionare a reactorului Unităţii 1 cu încă 30 de ani, până în anul 2060.„Retehnologizarea Unităţii 1 face parte din angajamentul Nuclearelectrica de a contribui la reenergizarea României prin energie curată, cu costuri reduse şi disponibilitate 24/7. Suntem mândri să valorificăm cei 26 de ani de expertiză nucleară la cele mai înalte standarde de siguranţă şi productivitate, să lucrăm alături de specialişti internaţionali de top şi să finalizăm acest proiect strategic pentru securitatea energetică a României, pentru obiectivele de decarbonizare şi pentru noua generaţie de specialişti”, declară Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica.Personalul specializat din cadrul diviziei nucleare canadiene a SNC-Lavalin va efectua lucrările de inginerie de proiectare şi achiziţie necesare pentru a executa modificările de proiectare şi recomandările rezultate în urma evaluării SNC-Lavalin a stării de funcţionare, realizată recent împreună cu Ansaldo Nucleare, ca parte a retehnologizării Unităţii 1. În plus, vor fi proiectate noile infrastructuri şi clădiri care sunt necesare la faţa locului pentru a susţine activităţile de retubare a reactorului.De asemenea, în cadrul proiectului, SNC-Lavalin va lucra cu Ansaldo Nucleare, care va furniza servicii de inginerie pentru partea clasică a centralei, continuând parteneriatul pe termen lung dintre companii.SNC-Lavalin este singura organizaţie care a participat la toate proiectele de prelungire a duratei de viaţă a reactoarelor CANDU de până acum la nivel global, incluzând proiectele din New Brunswick (Point Lepreau), Ontario (Darlington şi Bruce Power), Coreea de Sud (Wolsong) şi Argentina (Embalse). Expertiza nucleară pe întregul ciclu de viaţă a companiei şi experienţa anterioară în ceea ce priveşte proiectarea iniţială a reactorului, modificările de proiectare, precum şi exploatarea prelungită şi extinderea duratei de viaţă vor fi valorificate pentru a maximiza rezultatele pentru activitatea de pre-proiect a CNE Cernavodă.XXXÎncepând cu anul 2029, prin retehnologizarea Unităţii 1, în Sistemul Energetic Naţional vor fi livraţi anual aproximativ 5,5 milioane MWh de energie curată, accesibilă, iar peste cinci milioane de tone de dioxid de carbon vor fi evitate anual, timp de încă 30 de ani.Unitatea 1 a centralei nucleare (CNE) Cernavodă, cu o putere instalată de 700 MW, a fost pusă în funcţiune în anul 1996 şi a livrat, până în prezent, 133 milioane MWh, reprezentând 9% din consumul naţional, pe o perioadă de 26 de ani. De asemenea, Unitatea 1 a împiedicat eliberarea în atmosferă a 130 de milioane de tone de dioxid de carbon.