INFO economic

l Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, a anunţat banca centrală. De asemenea, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei s-a mărit în iulie la 5,42%, de la 4,94% în luna iunie, şi a scăzut în august la 5,10%.l Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, prin Centrul Enterprise Europe Network, în colaborare cu Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen şi Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanţa, a organizat seminarul cu tema „Noutăţi în domeniul dreptului muncii”. Participanţii au discutat despre modificările legislative ale Codului Muncii din 2024, încheierea şi negocierea contractelor de muncă, contractele part-time şi online, precum şi Legea nr. 69/2024 privind eliminarea violenţei şi hărţuirii în muncă.l Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunţat că cel mai probabil în data de 8 octombrie va fi turnat primul strat de mixtură bituminoasă pe podul de la Brăila, iar un termen realist pentru finalizarea lucrărilor pe Lotul 3 din Autostrada de Centură Sud A0 a Bucureştiului este anul 2025.Podul peste Dunăre de la Brăila, cel mai mare pod suspendat construit în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023, însă a fost afectat de mai multe probleme apărute la suprafaţa asfaltică.