Transportatorii de persoane, amendați pentru că preiau prea mulți pasageri. Ce spun navetiștii

De asemenea, aceștia au mai specificat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru asigurarea desfășurării în siguranță a transportului public.





Navetiștii, dar și persoanele care mai folosesc mijloacele de transport în comun de tip microbuz nu consideră că șoferii acestor autovehicule ar trebui sancționați, în condițiile în care nu sunt mai multe mașini care operează pe liniile respective.



Ștefania, studentă din municipiul Constanța, cu domiciliu în Năvodari, a spus, pentru Cuget Liber, că a călătorit de mai multe ori în picioare, în microbuzul spre casă.





„Circul destul de des cu mijloacele de transport în comun pe ruta Constanța – Năvodari și am observat, într-adevăr, că la anumite curse se iau și călători extra care stau în picioare. Și eu am stat în picioare. Nu este cea mai plăcută experiență, mai ales ținând cont și de traficul din Constanța, am avut parte și de frâne bruște, este o problemă de siguranță pentru noi, dar nu avem ce face”, a povestit Ștefania.





Aceasta a mai spus că dacă șoferii ar respecta numărul de locuri, ar trebui să nu mai primească anumiți călători, care ar trebui să aștepte următoarea mașină.





„Cred că singura soluție ar fi să vină mai des. Eu iau mașina, de regulă, de la City Mall. Până ajunge la mine, ea este aproape plină. Dacă șoferii ar respecta numărul de locuri, ar însemna să mă lase în stație, iar eu să aștept încă o oră, sperând ca următorul microbuz să fie mai liber sau să nu se urce cineva înaintea mea”, a mai spus tânăra studentă.





Sunt călători care comentează și despre linia 14, pe care circulă doar microbuze. Potrivit acestora, chiar dacă autovehiculele sunt create special pentru a transporta și pasageri care stau în picioare, curbele strânse, ca cea de pe bulevardul Mamaia, din apropierea sediului Inspectoratului de Poliție Județean, sunt periculoase pentru aceștia.





„În urma neregulilor constatate, au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei, jumătate dintre acestea fiind aplicate pentru transportul unui număr mai mare de pasageri decât numărul de locuri cu care este prevăzut vehiculul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, prin intermediul unui comunicat de presă.