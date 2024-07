Isteria pesticidelor. Sunt sau nu omologate aparatele „minune” Greentest?

Suntem în plină vară, canicula nu ne lasă, iar cel mai răcoritor fruct românesc, pepenele, este din belșug în piețele constănțene. Verzi sau galbeni, se vând la prețuri nu tocmai mici, dar sunt ei buni pentru consum?







A devenit isterie națională verificarea lor cu aparatul Greentest, care arată nivelul de nitrați existent în pepeni, și nu numai. Ministerul Agriculturii a venit, recent, cu explicații privind “aparatele minune”.







Suntem încă în luna lui Cuptor și constănțenii cumpără tot mai des lubenițe din piață sau de la hipermarket. Mulți au postat pe rețelele sociale experiența lor când au ajuns să guste din fructul care ar fi trebuit să-i răcorească. Cei mai mulți au spus că au simțit un gust intens de chimicale, iar textura era alterată. După ce au mâncat o felie, au avut stări de greață, vomă și dureri de cap. „Îmi era foarte cald și am fost la piață la Tomis III și am cumpărat un pepene roșu, au zis «de la producător». Am luat unul mare pe care am dat aproape 50 de lei. L-am lăsat la rece și a doua zi când l-am deschis mirosea groaznic a insecticid. Și miezul nu era tare, cărnos, era moale și foarte apos. Când am mușcat din el mi-a venit să vomit. Nu era bun nici să-l dai la găini și am fost nevoită să-l arunc. Am aruncat banii pe fereastră”, a relatat experiența neplăcută prin care a trecut Elena Moisiu, pensionară.







Un alt internaut a făcut chiar și testarea de nitriți cu aparatul minune care îți arată nivelul «contaminării». „Mi-am achiziționat în urmă cu doi ani aparatul care detectează nitriții din legume, fructe, carne și lactate de pe o platformă online. Am dat o grămadă de bani pe el și când merg la piață îmi testez legumele și fructele să știu ce mănânc. Dacă nu sunt bune aceste aparate, de ce nu intervine statul, responsabilii din piețe să testeze legumele și fructele, să intervină, să ia măsuri?!”, și-a spus năduful pe internet Vasile P.







Ministerul Agriculturii știe, dar nu face







De la începutul sezonului estival, Autoritatea Fitosanitară a făcut mai multe controale la fructe și legume, la nivelul întregii țări, pentru a vedea dacă producătorii respectă nivelul de pesticide indicat de legislație. În afară de faptul că au retras de la vânzare produsele descoperite a nu fi propice consumului, alte măsuri nu s-au luat. De când au apărut o grămadă de filmulețe în mediul online cu pepenii contaminați, Ministerul Agriculturii s-a autosesizat.







Specialiștii ministerului spun să nu ne mai luăm după măsurătorile unor aparate care nu numai că nu sunt omologate, dar nici nu au cum să „măsoare nivelul unor compuși chimici”. Singurele probe concludente sunt cele realizate în laborator. „Precizăm că până în prezent nicio companie internaţională nu a fabricat şi omologat vreun test rapid pentru detectarea reziduurilor de pesticide, respectiv nu s-a putut demonstra că aceste teste rapide asigură selectivitatea şi specificitatea în determinarea substanţelor active. În prezent, acest lucru este posibil doar prin tehnicile cromatografice de laborator, tehnici laborioase şi sigure, prin care dintr-o probă pot fi separate, identificate şi cuantificate substanţele active la nivel de urme. Aceste tehnici sunt recunoscute şi folosite în toată lumea, inclusiv în România şi în Uniunea Europeană, pentru determinarea reziduurilor de pesticide. Doar rezultatele obţinute prin aceste tehnici pot fi folosite în luarea/impunerea unor măsuri legale. În concluzie, MADR, prin ANF, informează că nu există niciun fel de teste rapide care să ofere determinări corecte, prezentarea în spaţiul public a unor aşa zise rezultate obţinute cu instrumente neomologate nu face altceva decât să inducă dezinformarea populaţiei", se spune în comunicatul Ministerului Agriculturii.







Dacă se știe că aparatele Greentest nu sunt ce trebuie, de ce nu sunt făcute teste în laborator, de ce toamna, când fermierii români cultivă în pământ semințele, nu face nimeni verificări de pesticide și suntem lăsați să ne întrebăm dacă ce cumpărăm de la piață ne îmbolnăvește sau nu? Poate acum, în ceasul al 12–lea, se vor lua măsuri să se testeze pepenii scoși la vânzare!