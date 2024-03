Pesticide de 450 de ori peste limită în verdețurile din piață

"Efectul este unul cumulativ. Noi ne expunem la mai multe pesticide simultan și fiecare parte va modifica structura acizilor nucleici și va duce la apariția unor mutații genice capabile să inducă apariția unor tumori. Am putea să spălăm foarte bine aceste fructe și legume. O parte din aceste pesticide rămân pe suprafața lor, iar o spălare sub jetul de apă va dilua, va reduce cantitatea prezentă pe suprafața lor. Sau am putea să decojim. Recomandarea este să mâncăm diversificat. Mai multe fructe și legume din mai multe zone. Acest lucru va diminua riscul ca organismul să fie expus la același tip de substanță", a spus toxicologul Radu Țincu, conform antena3.ro