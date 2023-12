Liniştea dinaintea furtunii? Care sunt jocurile pe piaţa asigurărilor, după „cutremurul” Euroins

Finalul de an, odată cu instalarea sezonului rece, aduce cu sine, pentru cei mai mulţi şoferi, o serie de provocări: cauciucuri de iarnă, verificare ITP şi, mai ales, poliţa RCA. Piaţa asigurărilor obligatorii din România a fost zguduită, anul acesta, de falimentul Euroins, un scandal ale cărui efecte însă se mai resimt. Cât şi cum vom plăti de la anul pentru o asigurare auto?Mai sunt doar câteva zile până când poliţele de asigurare încheiate de Euroins Asigurare Reasigurare chiar vor intra în istorie. Acestea vor înceta de drept în data de 7 decembrie 2023, cu excepţia contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 - Garanţii, poliţe, care vor înceta în data de 5 februarie 2024. Cum trebuie să procedeze constănţenii care au astfel de poliţe?„Recomandăm tuturor persoanelor care au asigurarea RCA la Euroins să îşi reînnoiască această asigurare cât mai repede posibil, astfel încât să se evite aglomeraţia din ultima zi. Asigurătorii şi intermediarii sunt pregătiţi să preia toate poliţele rămase”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale Asigurări, din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Valentin Ionescu.Acesta a subliniat că ASF a monitorizat în fiecare zi evoluţia cotelor de piaţă a celor opt asigurători care practică RCA în acest moment - şase supravegheaţi de ASF şi doi veniţi pe sucursala din UE, dintr-un total de 40 de societăţi - pentru a se asigura că acele cote de piaţă preluate sunt sustenabile din punct de vedere al solvabilităţii.„Au fost luate mai multe măsuri, astfel încât piaţa asigurărilor să rămână stabilă şi funcţională.În acelaşi timp, au fost verificate, din supraveghere sau din controale, sistemele IT ale asigurătorilor şi intermediarilor, astfel încât să ne asigurăm că în momentul 7 decembrie sistemele lor sunt reziliente. Există în continuare nevoie ca mai multe societăţi de asigurare să intre în piaţă şi să vândă RCA pentru a echilibra cererea cu oferta”, a explicat directorul ASF.Potrivit acestuia, sunt aproximativ 800.000 de poliţe RCA rămase de la Euroins care trebuie reînnoite.O stabilitate ce nu poate fi garantatăDeşi reprezentanţii autorităţii spun că există stabilitate pe o piaţă care, de altfel, este obişnuită cu „cutremure” provocate de falimente răsunătoare, există temeri, mai mult sau mai puţin justificate, precum că preţurile poliţelor obligatorii s-ar putea mări considerabil începând de anul viitor.„Asemenea discuţii sunt generate în fiecare an şi sunt fireşti până la un punct. În momentul de faţă, există o stabilitate, dar pe care, ca în orice altă afacere, nu o poate garanta nimeni.În modul de calcul al poliţiei intră multe variabile. Se ţine cont de vârstă, în sensul că unele sunt tarifele pentru pensionari, altele pentru studenţi, de capacitatea cilindrică a maşinii, dacă e vorba de persoană fizică sau juridică. În mod precis, vor plăti sume considerabil mai mari cei care au incidente în istoric. În toată lumea, reasigurarea are cu totul un alt cuantum după accidente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Savin F., broker constănţean.Reamintim că Guvernul a plafonat preţurile la poliţele RCA până la 31 decembrie 2023, însă, din 2024, asiguratorii vor fi - teoretic - liberi să-şi impună politica de tarifare. Asta dacă Executivul nu va mai interveni, ceea ce este puţin probabil.