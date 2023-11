Mai mulți bani pentru IMM InvestPlus

„Ca urmare a interesului manifestat de către întreprinderi până la acest moment pentru accesarea Programului IMM Invest Plus, plafonul de garanţii prevăzut pentru acest program este utilizat într-o mare măsură. Întrucât interesul întreprinderilor de a accesa acest program se manifestă în continuare ridicat, propunem majorarea plafonului de garanţii aprobat şi implicit majorarea bugetului ajutorului de stat acordat sub formă de grant”, se arată în nota de fundamentare. Astfel, va fi majorat plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, de la 20.250.000.000 până la 24.300.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 4.925.230.000 de euro. De asemenea, proiectul de act normativ prevede majorarea bugetului schemei de ajutor de stat sub formă de grant de la 2.881.679.000 lei la maximum 3.457.890.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 695.753.000 de euro. Suplimentarea plafonului total de garantare şi a bugetului schemei de ajutor de stat este menită să preîntâmpine amplificarea efectelor crizei, întrucât sectorul companiilor nefinanciare s-ar putea confrunta cu o lipsă severă de lichiditate şi ar beneficia de condiţii de finanţare insuficiente sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente. Potrivit documentului, plata dobânzilor aferente creditelor contractate sub plafonul crescut de garanţii urmează să fie efectuată în anul 2024, modalitatea de plată a acestora fiind trimestrială, respectiv dobânzile aferente lunilor octombrie-noiembrie-decembrie 2023 urmând a fi plătite în luna ianuarie 2024.

