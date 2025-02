Mărțișorul, o afacere care merge șnur, dacă pui pasiune și multă muncă

La orice colț de stradă, în piețe, în hipermarketuri ne invadează mărțișorul. Din flori, sub formă de bijuterii sau tradiționalele modele, trifoi cu patru foi sau coșar, ne încântă privirea pentru că ne vestește începutul primăverii. Este o perioadă “grea” pentru domnii care sunt nevoiți să facă față cheltuielilor, din ce în ce mai mari, pentru a oferi o atenție mamelor, soțiilor, iubitelor și celor pe care le apreciază. Din punctul de vedere al cumpărătorului, bani să fie, că oferta este bogată. Dar pentru cei care vând mărțișoare este profitabil să stai câteva săptămâni în stradă, să îngheți de frig, pentru câțiva bănuți? Primul pas pentru a vinde mărțișoare este să ai un PFA și să obții de la Primărie autorizația pentru vânzare mărțișoare. Taxele au crescut puțin față de anul trecut, și anume de la 341 la 376 lei pentru a desfășura această activitate și în funcție de zona unde vrei să vinzi, de la 2,28 la 2,52 lei/mp/zi pentru zona A, și de la 1,14 la 1,26 lei/mp/zi pentru zona B. Și al doilea pas, să ai ce vinde. Și în acest domeniu piața este “sufocată” de chinezisme. O să spuneți: bine, bine, dar mărțișorul este un simbol românesc! Ei bine, angrourile sunt pline de mărțișoare realizate din materie primă adusă din China și ambalate de români din medii defavorizate.





Am stat de vorbă cu un vânzător ambulant, care vinde mărțișoare de ani de zile, lângă o piață din Tomis Nord.



„Vând mărțișoare de când mă știu. Mama m-a învățat și le confecționăm manual, împreună cu sora mea care are un handicap și muncește de acasă, ce prinde. De mărțișoare ne apucăm, practic, de când se termină sezonul și le pregătim pentru sezonul viitor. Le facem din fire, din metale, pene, în general materiale reciclabile. Nu investim foarte mult în materiale că altfel nu ar mai fi rentabil. Dar, ca să răspund la întrebare, investiția se duce în jur de 8.000 de lei doar pentru un sezon. Din experiența anilor trecuți, nu vindem mai mult de 10.000 de bucăți de mărțișoare pe care le vindem la un preț mediu de 30 de lei. Avem și piese unicat la care muncim destul de mult, și un astfel de mărțișor îl vindem și cu 50 de lei. Deci, dacă ai vânzare bună se câștigă bani frumoși”, ne-a povestit Daniel C., din Constanța.





Dacă nu ți-ai creat o clientelă anume, să fii sigur că nu rămâi cu marfa nevândută, trebuie să știi că cel mai important aspect de luat în seamă este vadul. Un vad bun aduce și profit pe măsură. Spre exemplu în piețe, sau zone intens circulate, vânzarea crește exponențial cu aglomerația de oameni. Dar trebuie avut grijă, pentru că pe locurile cu vad bun este “bătălie” mare.





„Am vrut să plec de aici să văd cum e este în zona Tomis 3, pe trotuar, aproape de stație. Dar locul era plin de conaționali care vindeau mărțișoare și flori luate din angrouri. Le luau cu un preț și își puneau ‘adaos comercial’ de trei ori. Ca o concluzie, dacă faci ceva de calitate, hand made vin și bănuții. Nu te îmbogățești, dar este un câștig binemeritat!”, a adăugat Daniel C.





Ne spuneți totuși cât se câștigă din vânzarea mărțișoarelor? Cu cât rămâneți?



“Păi în jumătate de lună, în jur de 30.000 lei. Nu doar vând, le confecționez!”, a mai spus constănțeanul.