Cei mai buni 30 de motostivuitoriști din România se vor întrece, sâmbătă, 31 august, în parcarea de la Vivo!, în cadrul celei de a doua ediții a concursului Motostivuitoristul în Arenă. Cel mai tanar participant are 22 de ani. Evenimentul are rolul de a aduce la lumina reflectoarelor profesiile portuare.Anton Traian Antoniadis: „Suntem bucuroși să anunțăm startul ediției a doua a concursului Motostivuitoristului în arenă. Meserii de bază: macaragiu, motostivuitorist. Administrația portului, administrația canalelor navigabile ne au susținut să ducem la capăt un proiect foarte important.Acest eveniment arată cât de importante sunt aceste meserii pentru Portul Constanța și nu numai. Sunt meserii frumoase, bine plătite, dar foarte puțin promovate.Industria portului ține economia Constanței, economia națională. Să ne promovăm tinerii meseriași, se pot face lucruri frumoase și pe bani buni. Meseria de motostivuitorist are o aplicare mult mai mare decât în port, îi vedeți în supermarketuri, dar aceasta este tradiția noastră la Constanța.În cadrul evenimentului de sâmbătă, vor expune tehnică și utilaje și alte instituții, IPJ Constanța, Poliția de frontieră, ISU Dobrogea. Va fi și un spectacol pe motocicletă, un spectacol pe cinste, realizat de un profesionist din Timișoara”.Premiul 1 va fi în valoare de 5.000 lei și placheta, plus diferite cadouri din partea sponsorilor. De asemenea, vor fi premiați și ocupanții locurilor 2 și 3.Vor fi probe inedite. Anul acesta se va juca bowling. Se va lucra cu motostivuitoare sută la sută electrice