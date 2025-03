Ministerul Finanţelor a împrumutat luni 1,58 miliarde lei de la bănci

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni, 3 martie, 1,58 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni, una de obligațiuni de stat și una de certificate de trezorerie cu discont, informează Banca Națională a României.Ministerul Finanţelor a atras 780 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 50 de luni, la un randament mediu de 7,20% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,529 miliarde lei.Marți, 4 martie, este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.De asemenea, ministerul a atras 800 milioane lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduală la şapte luni, la un randament mediu de 6,40% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 800 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,892 miliarde de lei.Ministerul Finanțelor a planificat, în luna martie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,4 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 840 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.Suma totală, de 8,24 miliarde lei, este cu 200 milioane lei mai mare decât cea care a fost programată în luna februarie a acestui an, de 8,04 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.