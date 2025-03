Viitor incert pentru marinarii salvatori. Agenţia nu poate avea profit, veniturile se reduc!

Deficit uriaş de personalCelebra „Ordonanţă Trenuleţ”, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025, lovea crunt în interesele mai multor instituţii portuare, principalele nemulţumiri fiind legate de reducerea veniturilor şi restrângerea drepturilor din Legea dialogului social. Sindicatele au luat însă atitudine, au pus presiune pe guvernanţi, anunţând greve care ar fi putut duce la blocarea activităţii în port şi la pierderi de sute de milioane de euro, iar până la urmă, au avut câştig de cauză. Ordonanţa a fost modificată, revendicările celor de la Autoritatea Navală Română şi Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale au fost soluţionate, mai puţin cele de la ARVOM.„La ARSVOM, sunt în continuare mari probleme. Această agenţie nu are cum să genereze profit. Există aici un deficit uriaş de personal, motiv pentru care agenţia nu îşi poate desfăşura activitatea conform cu prevederile legislative. Fiind personal puţin, a fost necesar să fie efectuate ore suplimentare, care nu pot fi însă plătite. Astfel, s-au adunat sute, mii de ore suplimentare rămase neremunerate.În al doilea rând, persistă incertitudinea în ceea ce priveşte viitorul agenţiei. Nici până la această oră, la nivel de minister, de guvern, nu s-a decis dacă agenţia va rămâne de sine stătătoare sau va fi preluată de Autoritatea Navală Română ori altă entitate.Noi, ca federaţie, odată cu aceste corecturi din ordonanţă, ne-am îndeplinit o serie de obiective: ne-au fost lăsate drepturile din contractul colectiv de muncă, avem posibilitatea să şi creştem salarizarea pe 2025. Cei care au avut profit în ultimii trei ani pot mări salariile. De asemenea, s-a decis ca Autoritatea Navală Română şi Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale să iasă de sub incidenţa Legii 153 şi să treacă pe modul de salarizare din Ministerul Transporturilor. Din păcate, rămân problemele de la ARSVOM, pentru care încă se mai caută soluţii”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Trans-Conex (FSTC), Silviu Stanciu.Federaţia are afiliate organizaţii sindicale care reprezintă aproximativ 3.000 de salariaţi din Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), Autoritatea Navală Română (ANR), Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), la care se adaugă instituţii din domeniul naval din municipiile Galaţi şi Giurgiu.