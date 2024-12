Navigatorii aflaţi în voiaj, supăraţi că nu pot vota. „S-a desfiinţat Radio Coasta şi nu s-a pus nimic în loc!”

România este în febra alegerilor. Au fost aflate rezultatele la parlamentare, se fac socoteli peste socoteli, se fac şi se desfac alianţe, se trag sfori şi se măsoară potenţialul de creştere al celor doi candidaţi rămaşi în cursa prezidenţială, însă în acest context, există o breaslă care priveşte peisajul de pe margine, foarte puţin implicată: cea a navigatorilor, care nu pot vota în voiaj!Peste 52% dintre români au votat la alegerile parlamentare de duminică, un procent mult mai mare decât cele înregistrate la scrutinele anterioare. Cu toate acestea, încă mai există oameni pentru care exercitarea dreptului constituţional de a alege nu este o prioritate, însă, cel puţin la Constanţa, pe lista celor absenţi sunt şi… motivaţi. Vorbim despre navigatorii maritimi sau personalul aflat pe platforme petroliere.„Probabil nu există interes!”„Mi-aş fi dorit foarte mult să particip la alegeri, este modalitatea fiecăruia dintre noi ca, o dată la patru ani, să transmitem un mesaj de susţinere sau de sancţionare a clasei politice. Din păcate, tura aceasta m-a prins în voiaj. Vedeţi cum sunt vremurile, mi s-a oferit un contract bun şi nul-am putut refuza, până la urmă, familia are prioritate. Ar trebui creat un sistem de vot şi pentru noi, cei aflaţi pe mările şi oceanele lumii, la mii de kilometri distanţă de casă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Adrian A., navigator constănţean pe care alegerile l-au găsit la navă, undeva în Marea Nordului.Iar ca el mai sunt câteva mii, poate chiar peste 10.000 de navigatori ori lucrători pe platformele de foraj maritime.„De mai bine de 20 de ani, navigatorii aflaţi în voiaj nu mai pot vota. România a avut un sistem eficient, Radio Coasta, dar a fost desfiinţat, iar în locul său nu s-a mai pus nimic. Cum funcţiona? Foarte simplu: exista circumscripţie oficială pentru navigatori, la bordul navei, comandantul era cel care organiza acţiunea de votare, cu secţii, urne, absolut tot necesarul.Dar, s-a decis că trebuie să desfiinţăm acest serviciu, probabil că nu mai există interes pentru ca navigatorii să voteze. O soluţie ar putea fi votul electronic, dar, repet, ar trebui să existe şi interes din partea autorităţilor pentru aşa ceva”, este de părere Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor şi şef al Inspectoratului ITF România.De asemenea, probabilitatea ca un navigator să voteze într-unul dintre porturi este foarte mică, tendinţa fiind către zero.„Ţineţi cont de faptul că, în noul context economic, în care navele trebuie să-şi optimizeze costurile la maximum, timpii de aşteptare în porturi s-au redus foarte mult. Vaporul intră la descărcat/încărcat, personalul are manevre de făcut, iar dacă există în ţările respective secţii de votare organizate de autorităţile române, acestea sigur nu sunt la îndemână. Sunt la sute, poate chiar mii de kilometri depărtare. Plus că există o procedură, trebuie trimise informaţii, coordonate, este greu de conceput ca navigatorii, chiar şi cei aflaţi în ziua respectivă în port, să poată să-şi exercite acest drept constituţional”, a explicat Adrian Mihălcioiu.Vine Moşul la copiii lupilor de mareÎn final, o veste bună pentru navigatori. În această perioadă, sindicatul face toate demersurile necesare pentru organizarea „acţiunii Moş Crăciun”, graţie căreia copiii lupilor de mare membri de sindicat vor primi cadouri în cadrul unei frumoase serbări, la pomul de iarnă.„Moşul vine sigur, vom anunţa în timp util toate detaliile despre acest eveniment”, a asigurat liderul de sindicat.