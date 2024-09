26 septembrie, Ziua mondială maritimă. Tema anului 2024: „Navigarea în viitor: siguranţa pe primul loc!”

Ziua mondială maritimă este marcată, anual, în ultima zi de joi a lunii septembrie, în 2024, având loc la 26 septembrie, cu tema "Navigating the Future, Safety First", potrivit site-ului oficial al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), www.imo.org.Sub această temă vor avea loc mai multe evenimente precum: "WMO-IMO Symposium on Extreme Maritime Weather", care se va axa pe subiectul "Bridging the Knowledge Gap Towards Safer Shipping" desfăşurat în perioada 23-26 septembrie la sediul central al Organizaţiei Maritime Internaţionale din Londra. Totodată, în această zi, sediile OMI din întreaga lume vor fi luminate în albastru. OMI invită, cu această ocazie, statele membre, organizaţiile interguvernamentale aflate în cooperare cu OMI şi organizaţiile neguvernamentale cu statut consultativ să lumineze cele mai importante clădiri. În ceea ce priveşte social media, Organizaţia Maritimă Internaţională invită statele membre şi întreaga industrie maritimă să celebreze Ziua mondială maritimă folosind #WorldMaritimeDay şi să eticheteze OMI pe social media (X, fosta Twitter, Instagram, Facebook şi LinkedIn).Tema Zilei maritime mondiale din 2024 "Navigarea în viitor: siguranţa pe primul loc!" reflectă activitatea OMI de a îmbunătăţi siguranţa şi securitatea maritimă, în acelaşi timp cu protecţia mediului marin, asigurând că procesul de dezvoltare a reglementărilor anticipează, în siguranţă, ritmul rapid al schimbărilor tehnologice şi al inovaţiilor. Această temă permite concentrarea pe întreaga gamă de reglementări în materie de siguranţă care decurg din tehnologiile noi şi introducerea de combustibili alternativi, inclusiv măsuri de reducere a emisiilor de GES (Gaze cu efect de seră) ale navelor, deoarece OMI luptă să garanteze că siguranţa şi eficienţa transportului maritim sunt menţinute şi chiar îmbunătăţite, astfel încât fluxul comerţului internaţional pe mare să continue să fie fluid şi eficient.Ziua mondială maritimă a fost iniţiată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în colaborare cu agenţia sa specializată - Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) - cu scopul facilitării cooperării în domeniul navigaţiei maritime internaţionale, asigurării securităţii maritime, prevenirii poluării mărilor şi oceanelor şi al elaborării convenţiilor internaţionale privind navigaţia maritimă. În 1948, la o conferinţă internaţională la Geneva, în Elveţia, a fost adoptată o convenţie care stabilea, în mod formal, înfiinţarea organizaţiei maritime. Convenţia a intrat în vigoare la 17 martie 1958, prin ratificarea acesteia de către 21 state. OMI şi-a început însă activitatea în ianuarie 1959, în urma Conferinţei Maritime a Naţiunilor Unite de la Geneva. Până la 22 mai 1982, s-a numit Organizaţia Interguvernamentală Consultativă pentru Navigaţie Maritimă (IMCO).Un eveniment paralel al Zilei Maritime Mondiale (WMDPE) va avea loc în Spania în perioada 20-22 octombrie 2024. Evenimentul va consta într-o serie de discuţii la nivel înalt axate pe tema OMI pentru 2024: "Navigarea în viitor: siguranţa pe primul loc!", cu vorbitori internaţionali proeminenţi care vor oferi o perspectivă asupra mai multor subiecte relevante.