Situații limită la bordul vapoarelor! „Mulţi navigatori nu-şi cunosc nici drepturile, nici nu se informează”

Decese, îmbolnăviri, abuzuri la bordul navelor. Sunt situaţii limită, uneori chiar tragedii care nu-i ocolesc pe lupii de mare, dar care ar putea fi evitate dacă ar exista un plus de atenţie, de informare, o apartenenţă la un sindicat. Mulţi aleg însă un drum pe cont propriu, dar abia atunci când dau de necaz realizează cât de mult au de pierdut…Viaţa pe mare este dură, situaţiile dificile pot să apară când nici nu te gândeşti şi, fiind la mii de kilometri depărtare de casă, printre străini, n-ar strica să intri sub o „umbrelă”.Acesta este şi sfatul preşedintelui Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, şef al Inspectoratului ITF România, care le recomandă navigatorilor să fie foarte atenţi atunci când semnează un contract.Atenţie la contracte!„Decesul la bordul navei este o situaţie regretabilă, o tragedie, dar o realitate, acest lucru se întâmplă uneori. Unele decese sunt acoperite de contracte, dar mai sunt navigatori care nu semnează contracte cu agenţiile de crewing, ci direct cu compania. Navigatorul nu este atent cu cine semnează contractul, nu mai trece prin ANR, prin autorizare, iar aici intervin probleme. Nu ştiu de ce se permite aşa ceva, de ce nu există controale.Noi luptăm pentru familiile care trebuie să îşi primească în mod corect compensaţiile. Dacă nu reuşim să discutăm cu compania, există şi calea judecătorească, unde am rezolvat multe cazuri.La fel şi în situaţiile de îmbolnăviri. Sunt navigatori care se îmbolnăvesc la bordul navelor şi sunt puşi să-şi semneze cererea de demisie pentru a pleca acasă să se trateze. Dar, dându-ţi demisia, când ajungi acasă, eşti pe cont propriu, nu pe asigurarea companiei.Mulţi navigatori nu îşi cunosc drepturile şi îmi este greu să înţeleg de ce nu se informează, mai ales că noi, ca sindicat, îi sfătuim şi le facem recomandări în mod gratuit chiar şi navigatorilor care nu sunt membri de sindicat, care nu îşi achită acele cotizaţii modice, de 70 sau 100 de dolari pe an.Iar la fel de bine, pot face aderări la sindicate şi din alte ţări, aşa cum noi avem membri din Filipine, India etc.”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele SLN, Adrian Mihălcioiu.Debarcări nejustificateFrecvente sunt şi cazurile în care navigatorii sunt debarcaţi nejustificat, dar mai ales cele în care între condiţiile scrise în contract, la plecare, şi cele existente la bord sunt mari diferenţe.„Vorbim chiar despre oameni cu funcţii, comandanţi, şefi mecanici, secunzi, care merg la navă, îşi pierd vremea una, două săptămâni şi vin înapoi pe banii lor. N-au făcut nimic în toată această perioadă, s-au dus la navă şi au găsit cu totul altceva decât au crezut, de fapt decât cum era scris în contract.Ei bine, aceste lucruri pe pot regla uşor. Dacă acel navigator este atent şi semnează un contract cu agenţia de crewing şi mai este şi membru de sindicat ITF, lucrurile se schimbă radical. Cum s-a ivit o asemenea situaţie, de acolo, de la navă trebuie făcută sesizarea, ca să putem face imediat toate demersurile necesare. Decât să semnezi o cerere de demisie şi apoi să te plângi pe la colţuri, nu-i mai bine să informezi sindicatul, să beneficiezi de asigurare, de tratament medical pe banii companiei?Nu toţi navigatorii cunosc legislaţia, nu ştiu ce drepturi au, pot fi lesne înşelaţi, puşi să semneze fel de fel de documente care nu îi favorizează. Se merge pe ideea care-i mai ager, mai deştept şi nu este normal aşa ceva. Aceste situaţii pot fi evitate, de aceea există sindicatele. Chiar şi la această oră avem cazuri de deces la bordul navelor. Unele au survenit din cauze naturale, dar avem şi cazuri în care tineri navigatori şi-au pierdut viaţa, iar familiile se luptă din greu şi în necunoştinţă de cauză pentru compensări, pentru că acei navigatori au plecat în voiaj pe cont propriu. De cele mai multe ori, demersurile făcute de familii, în necunoştinţă de legislaţie, de proceduri, rămân fără rezultate”, a mai spus liderul de sindicat.