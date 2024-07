Olanda acordă subvenţii, România nu! Motorizarea „eco”, marea provocare în domeniul naval

Domeniul naval este cu siguranţă unul în care noţiunea de schimbare este extrem de frecvent folosită. Normele şi procedurile se perfecţionează constant, standardele sunt tot mai înalte în ceea ce priveşte energia „verde”, provocările sunt la ordinea zilei. Doar cei mai puternici rezistă într-o piaţă pe care se joacă dur!Uniunea Europeană a ridicat standardele privitoare la emisiile de noxe emise de motoarele cu ardere internă instalate la bordul navelor. Astfel, toate motoarele diesel nou instalate la bordul navelor comerciale de navigaţie interioară, cu puteri peste 19kW, trebuie să fie certificate Stage V. Norma de emisii Stage V se aplică atât pentru nave nou construite, cât şi pentru înlocuirea motoarelor existente la bordul navelor.În consecinţă, costurile companiilor de profil - constructori navali, furnizori de echipamente etc. - au crescut semnificativ şi au ajuns să fie o mare problemă în special în România, unde, spre deosebire de alte ţări din Vest care acordă subvenţii semnificative, ajutorul primit de la stat este sublim, dar… lipseşte cu desăvârşire.Cu ochii pe pieţele externe„Preţul motoarelor certificate Stage V este considerabil crescut faţă de preţul motoarelor conforme stagiilor precedente (EU Tier 3A, respectiv CCNR II), în condiţiile în care finanţarea prin fonduri europene sau scheme de ajutor de stat este inexistentă pentru proprietarii sau constructorii de nave în România.Nu peste tot în Europa e la fel. De exemplu, în Olanda, conform datelor existente pe site-ul Agenţiei Olandeze pentru Întreprinderi, înlocuirea motoarelor existente cu motoare Stagiu V pentru navele de navigaţie interioară este subvenţionată, în funcţie de dimensiunea companiei sau tipul de investiţie dorit, o companie putând obţine până la 400.000 euro per navă de navigaţie interioară.Prin schema de subvenţii pentru sustenabilitatea navelor de navigaţie interioară, proprietarii navelor de navigaţie interioară pot solicita compensarea investiţiilor în: motoare pentru nave de tipul IWP, IWA sau NRE; motoare pentru nave certificate conform etapei 5 a regulamentului UE privind motoarele cu ardere etc.Cuantumul subvenţiei depinde de dimensiunea companiei: companiile mari pot obţine până la 40% compensaţie; companiile mijlocii - până la 50% compensaţie; companiile mici - până la 60% compensaţie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Monica Moise, marketing managerWaterMota SRL, firmă participantă la Tomis Maritime Expo din cadrul evenimentului Maritime Business Week.Ce-i de făcut pentru a rezista pe piaţă în aceste vremuri grele?„În cazul nostru - şi să ştiţi că nu este singular -, pentru a menţine volumul vânzărilor, am încercat o mai bună cooperare cu parteneri din pieţe externe, precum Serbia, Croaţia sau Turcia, atât pentru nave de navigaţie interioară, dar şi pentru motorizarea navelor de navigaţie maritimă. Este un sentiment ciudat, noi, Uniunea Europeană, un continent micuţ comparativ cu Asia, Africa sau America, vrem să salvăm planeta, întreaga omenire, printr-un set de normative care nu se aplică decât în statele UE. De aceea, suntem interesaţi mai mult de pieţele externe. În România e mai greu”, a mai spus interlocutoarea noastră.Pariu pe amoniacul albastruPe de altă parte, la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, există interes pentru producţia de noi combustibili pentru motoarele vapoarelor, prietenoase cu mediul.„Am vorbit de foarte multe ori de avantajele pe care ni le oferă poziţionarea ţării noastre şi de multitudinea bogăţiilor naturale de care dispunem. La minister, am găzduit un workshop dedicat explorării posibilităţilor de a aduce valoare adăugată, aici în România, gazului din Marea Neagră. Un astfel de proiect îl reprezintă producerea amoniacului albastru. Acest tip de amoniac, obţinut din gaz, presupune şi captarea şi stocarea carbonului, ceea ce se poate face în sondele depletate de gaz sau petrol. Acest lucru înseamnă posibilitatea de a relansa producţia de îngrăşăminte. Mai mult decât atât, amoniacul albastru se profilează a fi noul combustibil pentru motoarele vapoarelor care străbat mările şi oceanele. Pentru a realiza în România acest proiect, este necesară o etapă de evaluare şi planificare, de aceea am stabilit să mărim componenţa Grupului de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei, Ministerului Mediului, Romgaz, Ministerului Agriculturii, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului etc.”, a declarat ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea.