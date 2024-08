Cine răspunde pentru tragedia de pe „Amar Glyfada”? Certificatul Gas Free, devenit opţional!

Tragedie de proporţii în Şantierul Naval Midia, unde patru persoane şi-au pierdut viaţa, joi, 8 august, în urma unui incendiu izbucnit în sala maşinii unui vapor aflat în reparaţii. Autorităţile au declanşat o anchetă, pentru a stabili cauzele nenorocirii, cine sunt vinovaţii pentru moartea muncitorilor şi ce se poate face pentru ca asemenea grozăvii să nu se mai repete.Au fost momente de groază pe „Amar Glyfada”, un bulk carrier care navigă sub pavilion Belize, venit în data de 1 august în Şantierul Naval Midia, la reparaţii.Din motive încă necunoscute, un incendiu s-a produs în sala motoarelor, în urma căruia patru muncitori şi-au pierdut viaţa. Ei au fost iniţial daţi dispăruţi, dar au fost găsiţi ulterior decedaţi, având leziuni incompatibile cu viaţa.Autorităţile au declanşat o anchetă, la această oră investigatorii - procurori, inspectori de muncă etc., cu toţii adună probe pentru a stabili atât cauzele nenorocirii, cât şi vinovaţii, care vor avea o mare problemă cu legea.Din câte se pare, în cazul navei „Amar Glyfada”, nu ar exista certificatul Gas Free, care ar fi trebuit emis, până de curând, de către Autoritatea Navală Română. Este vorba despre un document care certifică faptul că respectivul compartiment al navei care trebuie reparat este liber de gaze inflamabile, iar lucrările pot fi executate în siguranţă.„În timp ce standardele de siguranţă sunt ridicate în alte porturi ale lumii, noi le coborâm! Luna trecută, legea s-a modificat, în sensul că acest certificat nu mai este obligatoriu pentru anumite tipuri de navă, cum este cazul celei de faţă. Este doar o opţiune a armatorului, dar, având în vedere costurile, nu mai solicită nimeni acest certificat. Şi iată că avem la Midia un incident de o mare gravitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, şef al Inspectoratului ITF România.Aşteptăm răspunsurile de la ANRPentru a lămuri acest aspect, dacă nava avea sau nu acest document, am solicitat un punct de vedere oficial Autorităţii Navale Române, instituţie condusă de directorul general clc. Cosmin Laurenţiu Dumitrache. Am întrebat, de asemenea, dacă autoritatea navală a fost cea care a solicitat modificările de legislaţie şi dacă da, pe ce considerente, având în vedere nu numai plusul de siguranţă, ci şi veniturile la buget, dacă directorul general al ANR a făcut personal demersuri pentru modificarea legislaţiei sau dacă a făcut parte din vreun grup de iniţiativă pentru modificarea reglementărilor, care au fost structurile din cadrul Ministerului Transporturilor care au lucrat la modificarea legislaţiei?Până la ora închiderii ediţiei, vineri, 9 august, ora 16.30, prin vocea purtătorului de cuvânt Irina Puşcaşu, ANR a răspuns sec: „Vom răspunde solicităţii dumneavoastră în termenul prevăzut de lege”. Când ANR va trimite informaţiile solicitate, le vom publica!Reamintim că, la bordul bulk carrier-ului „Amar Glyfada”, se afla un echipaj format din 19 sirieni, un libanez şi un egiptean.Persoanele decedate sunt muncitori, din judeţul Constanţa.