Tineri navigatori în impas! Cum recunoaştem, cum ocolim şi cum tratăm depresia la bord

Viaţa pe mare nu-i deloc uşoară, iar alături de problemele clasice - privaţiuni şi depărtarea de casă -, în noul context, legat de multiculturalitatea echipajelor, a mai apărut una care adeseori generează consecinţe grave: depresia la bord, în special în rândul tinerilor navigatori.Ce frumoasă-i viaţa de student: cursuri, examene, note mari sărbătorite cu şampanii şi petreceri de neuitat. Dar anii de şcoală trec repede, cei care aleg o carieră în domeniu urcă la bordul navelor, iar adeseori, impactul este devastator. Socializarea a devenit, în ultimii ani, tot mai problematică, iar de la izolare la depresie nu mai este decât un singur pas. O graniţă extrem de fragilă!„Viaţa la bordul navelor este dură, poţi cădea repede într-un câmp medical fără întoarcere. Sunt navigatori care s-au sinucis la bord, oameni cu experienţă, de 50-60 de ani, dar cei mai mulţi sunt tineri.Şi am să mă refer în special la tinerii navigatori. Ei ajung la bord, nimeresc alături de echipaje multinaţionale, sunt supuşi unor tratamente la care nu s-ar aştepta, se fac fel de fel de glume tovărăşeşti la adresa lor, iar aceste comportamente îi duc într-o stare de depresie”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, şef al Inspectoratului ITF România.Întâlnire în octombrie, la ConstanţaSituaţia este bine cunoscută, monitorizată şi, cel mai important, se fac paşi concreţi pentru combaterea fenomenului, o serie de autorităţi dându-şi mâna în proiecte special concepute.„Pe această linie, am pornit un program pe partea de est şi centru a Europei, cu specialişti din Croaţia, Muntenegru, Albania, Ucraina, România, Georgia, Bulgaria şi Turcia. Vorbim despre un training al instructorilor care vor preda în şcolile şi academiile de marină din toate aceste ţări noţiuni despre depresie: cum să o recunoşti, cum să o ocoleşti şi cum să o depăşeşti atunci când ai fost afectat.Depresia în rândul tinerilor navigatori este, la ora actuală, o mare problemă la nivel mondial.Noi am purtat deja discuţii cu reprezentanţii Academiei Navale «Mircea cel Bătrân» şi ai Universităţii Maritime, vom face din Constanţa un hub de pregătire pentru trainerii din ţările menţionate. În acest sens, la sfârşitul lunii octombrie, vom avea o întâlnire, la care vor participa câte doi instructori din fiecare ţară menţionată. Din toate sistemele de pregătire a navigatorilor vom avea oameni care vor învăţa aici, la Constanţa, cum să le predea tinerilor viitori navigatori elemente despre depresie, cum să o ocolim.Demersuri similare se fac nu numai în Europa, ci şi în America de Nord, America de Sud, Asia etc.Programul a demarat în 2023, a fost vorba despre un program pilot care a avut succes, motiv pentru care ITF a decis să-l dezvolte din 2024”, a declarat Adrian Mihălcioiu.