Tensiuni la Marea Neagră. Nava „Optima”, lovită de o rachetă rusească. Cinci membri ai echipajului - răniţi!

Oficialităţi ucrainene au anunţat că o rachetă rusească a lovit, luni, o navă sub pavilion Palau, în portul Odessa de la Marea Neagră. În urma atacului - al doilea în două zile consecutive - un cetăţean ucrainean a fost ucis, iar cinci membri ai echipajului au fost răniţi, informează agenţia Reuters.Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a anunţat noul atac şi a condamnat Rusia pentru acţiunile respective, fără a da detalii despre situaţia celor două nave. El a susţinut că „trebuie să reunim forţele tuturor statelor şi organizaţiilor responsabile pentru a asigura libertatea de navigaţie în Marea Neagră şi securitatea alimentară globală”.Portul Odessa din sudul Ucrainei este un centru vital pentru exportul de cereale.Guvernatorul regiunii Odessa, Oleh Kiper, a precizat că victima atacului de luni era un lucrător din port, iar răniţii sunt cetăţeni străini.Vicepremierul Oleksi Kuleba a identificat nava cu numele „Optima” şi a precizat că aceasta sosise la Odessa de numai câteva ore. El a afirmat că Rusia încearcă să distrugă transportul maritim care asigură securitatea alimentară, iar consecinţele „nu pot însemna decât o instabilitate crescută în regiuni sensibile, dependente de importurile alimentare, precum şi tensiuni în relaţiile internaţionale”.Nava atacată duminică în portul Pivdeni se numeşte „Paresa”, sub pavilion Saint Kitts şi Nevis, are la bord un echipaj de 15 oameni şi 6.000 de tone de porumb.