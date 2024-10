Misiune îndeplinită cu succes! Histria Gemma, operaţiune de salvare pe Marea Mediterană

Un gest de eroism - şi nu exagerăm cu nimic atunci când folosim acest termen! - l-a făcut echipajul navei Histria Gemma, aflată în centrul unei operaţiuni de salvare a nu mai puţin de 74 de persoane (migranţi provenind din ţări precum Egipt, Sudan sau Pakistan). O operaţiune încununată de succes, undeva la sud de insula Creta, pe Marea Mediterană.



Cum s-a petrecut, cum s-a intervenit şi mai ales cum a fost finalul fericit al „aventurii" din Mediterana, am aflat de la comandantul de pe Histria Gemma, Bebe Ivan. Un gest de eroism - şi nu exagerăm cu nimic atunci când folosim acest termen! - l-a făcut echipajul navei Histria Gemma, aflată în centrul unei operaţiuni de salvare a nu mai puţin de 74 de persoane (migranţi provenind din ţări precum Egipt, Sudan sau Pakistan). O operaţiune încununată de succes, undeva la sud de insula Creta, pe Marea Mediterană.











„Pe data de 10 octombrie 2024, la ora locală 22:48, am fost anunţat de către ofiţerul de cart (n.r. - ofiţerul 3 Dumitru Laurenţiu Gheorghe) că suntem contactaţi de către Olympia Radio, care ne-a indicat să ne îndreptăm către o ambarcaţiune cu 74 de persoane la bord, pentru o operaţiune de salvare, aflată în apropierea insulei Creta, la sud, aproximativ 50 mile marine.



Poziţia primită de la Olympia Radio era la o oră şi jumătate faţă de poziţia navei din acel moment, eram cea mai apropiată navă.



Când am ajuns în zona indicată şi lângă barca cu migranţi, am primit instrucţiuni să rămânem lângă aceasta, în asistenţă.



După aproximativ două ore (11 octombrie 2024, ora locală 05:00), a venit o navă militară a Gărzii de Coastă din Grecia şi mi-a cerut să pregătesc nava pentru ambarcarea migranţilor - aproximativ 74 de persoane.











La ora 05:24, am început ambarcarea la bord a celor 74 de migranţi, iar la ora 06:24, am primit instrucţiuni de la Coast Guard Navy Ship, care ne-a escortat, să ne îndreptăm către insula Creta, la aproximativ 48 Nm, indicând poziţia.



La ora 10:15, nava a ajuns în portul Paleochora - Insula Creta, iar durata debarcării migranţilor a fost de circa o oră, în bune condiţii”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, clc. Bebe Ivan.



Acţiunea echipajului de pe Histria Gemma a ajuns rapid la cunoştinţa conducerii companiei.



„Felicităm echipajul Histriei Gemma, pe comandant, pe toţi navigatorii, pentru modul exemplar în care s-au comportat, salvând zeci de migranţi de la moarte.











Doresc să le transmit, în numele meu şi al colegilor, cele mai sincere mulţumiri pentru curajul şi profesionalismul de care au dat dovadă în operaţiunea de salvare a celor 74 de migranţi aflaţi în pericol pe mare.



Prin acţiunea promptă şi dedicată, au salvat vieţile a 74 de suflete aflate în dificultate, dând dovadă de mare responsabilitate şi profesionalism. Suntem mândri să avem astfel de oameni între noi!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, clc. Paul Oprea, director Operare Histria Shipmanagement.











Tancul petrolier-chimic Histria Gemma navigă sub pavilion Malta, portul de înregistrare fiind Valletta. Are o capacitate de 40.000 tdw, o lungime de 180 metri şi o lăţime de 32,2 metri.



Nava se află în managementul companiei Histria Shipmanagement SRL, plecase din portul Bethioua (Algeria) şi se îndreaptă spre portul Vassiliko (Cipru), având la bord produs petrolier finit (aproximativ 15.000 mt).



Navigatorii sunt cu adevărat oameni deosebiţi. Dincolo de faptul că nu multă lume poate să practice această meserie, dincolo de contribuţia uriaşă la bunul mers al economiei mondiale, „lupii de mare” dau dovadă de responsabilitate şi umanitate, pentru că, acolo, în mijlocul oceanului, trebuie să fii nu numai un profesionist desăvârşit, ci şi un caracter aparte, adaptat astăzi noilor coordonate şi atent la cele mai mici detalii, care pot salva vieţi.