România, fruntaşă la numărul de decese cauzate de afecțiunile respiratorii

Potrivit Organizaţiei „Salvaţi Copiii” România, ţara noastră a înregistrat 324 de decese la copiii sub 15 ani, cauzate de afecțiuni respiratorii, fiind cel mai mare număr de decese înregistrate în țările din UE la această grupă de vârstă. Statistica a fost întocmită de Eurostat pentru anul 2021, ultimul an în care țara noastră a raportat datele. În categoria de vârstă sub un an România a înregistrat 230 de decese cauzate de afecțiuni respiratorii, reprezentând peste jumătate (51,4%) din numărul total înregistrat la nivelul Uniunii Europene.Conform datelor Institutului Național de Statistică, 18% din copiii României decedează ca urmare a unei afecțiuni respiratorii, ocupând al treilea loc în statistică după afecțiunile din perioada perinatală și leziunile traumatice. Bolile respiratorii cronice în categoria 0-19 ani ocupă o pondere importantă, diagnosticul de astm la copil fiind pus în 5.119 cazuri, cu o rată a incidenței de 125,8%000 loc. În anul 2020, cele mai multe cazuri au fost întâlnite la copiii cu vârsta de până la patru ani. Tuberculoza la copii reprezintă o preocupare majoră în România, cu 325 de cazuri în 2022 (în creștere față de 281 în 2021), din care 319 cazuri noi (față de 277 în 2021) și șase recidive (patru în 2021).