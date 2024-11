Învaţă şi plătesc o viaţă întreagă! Cât îi costă specializările pe „lupii de mare”

Navigatorii alcătuiesc o breaslă în care nu numai că ai de învăţat o viaţă întreagă, aşa cum se întâmplă de altfel în multe alte domenii, ci ai şi de… plătit pentru (re)certificare. Fie că este vorba despre personalul din comandă sau de cel de la motoare, brevetat sau nebrevetat, că trebuie perfecţionată limba engleză sau deprinse tehnicile de supravieţuire, totul costă!Dacă românul de rând nu scapă nici mort de popă sau Fisc, navigatorul nu poate evita cheltuielile generate de cursurile de actualizare ori reconfirmare. Având însă în vedere complexitatea şi riscurile acestei meserii, în care cea mai mică eroare se poate solda cu pierderi de vieţi omeneşti sau pagube de zeci/sute de milioane de euro, pregătirea permanentă a personalului este tratată cu atenţia cuvenită.Pentru toate aceste cursuri, navigatorii trebuie însă să bage mâna în buzunare, iar zilele trecute, în urma referatului întocmit de Direcţia Transport Naval, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a emis ordinul prin care au fost aprobate tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV). Semnat de ministrul Sorin Grindeanu, documentul intră în vigoare în termen de cinci zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.Peste 7.000 de lei costă cursul pentru fitteriLa CERONAV, sunt urmate mai multe tipuri de cursuri: iniţiale, de actualizare, de reconfirmare etc. Cifrele încep de la câteva zeci de lei şi pot depăşi uneori pragul de 10.000 de lei.Iată câteva exemple: cursuri iniţiale: pentru obţinerea unui certificat de operator general radio în sistemul GMDSS - 4.743 lei; de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic - 3.703 lei; de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO) - 4.364 lei; de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate motorist (inclusiv cursuri obligatorii IMO) - 5.177 lei; cursuri de actualizare: program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - 2.439 lei; cursuri de reconfirmare: reconfirmare brevet ofiţer mecanic, nivel managerial sau operaţional - 3.949 lei; cursuri de promovare brevete nivel managerial: program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare - 11.651 lei; program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari - 8.676 lei.De asemenea, cursul obligatoriu pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter costă 7.084 lei, iar cel de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO), 5.807 lei.Un aspect discriminatoriu, eliminat!Despre cuantumul taxelor, directorul general al CERONAV, dr. ing. Teodor Popa, spune că acesta nu a crescut şi că acum a fost eliminat un aspect discriminatoriu. Iar de la anul, va mai apărea un element de noutate!„Este o vorbă din popor: oricât de mici ar fi taxele, tot… mari sunt! Noi avem mai multe tipuri de taxe. În primul rând, sunt cele aprobate de minister, pentru cursurile acreditate de Autoritatea Navală Română. În acest preţ, includem tot ce consumăm: costurile cu experţii şi acreditarea, echipamente, ţinem cont de numărul de cursanţi - avem grupă de 10 cursanţi, dar ne trezim cu patru! -, dar şi de cheltuielile neprevăzute: creştere a preţului energiei, carburantului, consumabilelor. Bugetăm o faclă de mână la 10 lei, cât costă astăzi, iar ea va costa mâine 20 de lei! La minister, preţul cursului se trimite la aprobare o dată pe an. Apoi, mai există o categorie de preţuri, cele stabilite de piaţă. S-ar putea ca un curs să îl pot face cu 100 de lei, dar pe piaţă, toată lumea îl livrează la 1.000 de lei. Eu nu pot veni pe piaţă cu 100 de lei, pentru că le-aş face concurenţă neloială celorlalţi. Probabil, un privat cheltuie 8-900 de lei pentru acel curs şi să ştiţi că, în privat, un expert este plătit de cinci ori mai bine decât la CERONV. Nu pot intra pe piaţă cu un preţ de dumping, pentru că, printr-o formă sau alta, concurenţa mă va elimina, se vor găsi soluţii pentru a mă înlătura.La această actualizare a tarifelor, am radiat discount-urile de 10, 15, 20% acordate pentru cei care veneau la cursuri prin societăţi, prin agenţii de crewing. Se crease o discriminare între cei care vin pe cont propriu şi cei care apelează la intermediar, unii beneficiau de reduceri, alţii nu, dar am rezolvat această problemă.Până la anul, nu se va mai modifica nimic, indiferent de rata inflaţiei. Însă, probabil din a doua parte a lui 2025, va mai apărea o rubrică pe listă, pentru că vom oferi servicii de cazare. Sigur, nu vor fi tarife precum la hotel, pentru că vom folosi noua noastră clădire de la baza nautică, de pe malul lacului Siutghiol, dar cheltuielile aferente vor trebui acoperite de cursanţi.Important însă este ca navigatorii să înţeleagă, asemenea colegilor lor din aviaţie, că aceste cursuri de reîmprospătare a cunoştinţelor, a procedurilor, o dată la cinci ani, sunt extrem de importante. Până la urmă, este vorba despre vieţile lor!”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general Teodor Popa.