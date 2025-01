Muncitorii din Şantierul Naval Damen Mangalia au ieşit în stradă. „Suntem în pragul unei catastrofe!”

Muncitorii au solicitat luarea de măsuri urgente şi eficiente din partea acţionarilor şi a decidenţilor politici pentru reluarea activităţii şantierului, atragerea comenzilor necesare pentru asigurarea unui viitor stabil şi salvarea locurilor de muncă pentru cei peste 1.300 de angajaţi şi familiile lor.





„Nu mai sunt la tinereţe, să o pot lua de la capăt, să plec pe şantierele Europei. Suntem extrem de îngrijoraţi, pierderea locurilor de munca va afecta întreaga comunitate locală. Noi sperăm ca, până la urmă, să se găsească soluţii, iar activitatea să meargă mai departe.









Spunem NU concedierilor şi DA angajărilor. Da, oamenii vor să muncească, nu stau cu mâna întinsă, ci vor de lucru”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Alexandru, membru de sindicat.







Urmează concedieri colective





Semnalele prăbuşirii au venit în urmă cu aproximativ un an: lipsă finanţare, lipsă comenzi, lipsă materiale. Măcinată de datorii imense, de ordinul sutelor de milioane de euro, în iunie, societatea a intrat în insolvenţă, sute de muncitori fiind trimişi în şomaj tehnic. O măsură protecţionistă până pe 31 decembrie 2024. Mai departe? Jale!





Administratorul judiciar, CITR, a anunţat că vor urma concedieri colective, 263 de muncitori urmând a fi disponibilizaţi în perioada următoare. Şi este foarte posibil ca „tăvălugul” să nu se oprească aici şi să urmeze alte valuri de concedieri.





Redresarea şantierului depinde de semnarea unor contracte majore, pentru construcţia de nave şi structuri offshore, însă, în situaţia de faţă, şansele de succes sunt reduse, cu atât mai mult cu cât unitatea îşi pierde cea mai mare bogăţie: resursa umană, mâna de lucru calificată!





„Ne-am dori să aflăm şi noi răspunsuri la întrebările privind viitorul nostru. Am adresat scrisori peste scrisori autorităţilor, Ministerului Economiei, premierului, preşedintelui României. Toate întrebările au fost de bun simţ, dar nimeni nu ne spune ce se va întâmpla cu noi. Nu ştim ce ne va rezerva viitorul, se adânceşte starea de incertitudine”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul din Şantierul Naval Damen 2 Mai Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.



Un răspuns halucinant





Şi totuşi, un răspuns a venit din partea ministerului. Halucinant!





„Statul român nu a avut şi nu are control direct asupra societăţii Damen Shipyards Mangalia SA şi are posibilităţi limitate în a interveni în activitatea societăţii. Dacă, până la data de 19.06.2024, când a fost deschisă procedura insolvenţei DSMa, statul român, în calitate de acţionar majoritar al societăţii care deţine 51% din acţionariatul DSMa, avea posibilitatea exprimării unor puncte de vedere în limita atribuţiilor statutare, după această dată, nu mai are această opţiune.





La această oră, procedura insolvenţei DSMa este în curs, cu Damen şi afiliaţii săi controlând procedura prin intermediul administratorului judiciar numit de Damen în virtutea unor pretinse creanţe ce reprezintă circa 95% din presupusa masă credală a DSMa”, se arată în documentul transmis de Ministerul Economiei, care, aşa cum a făcut de mai bine de jumătate de an, asigură că face toate demersurile legale necesare pentru protejarea patrimoniului şi a drepturilor salariaţilor.









„A fost aprobată plata către debitoare, din Fondul de garantare pentru drepturile salariaţilor, a unei sume totale în cuantum de 6.029.306 lei pentru plata creanţelor salariale aferente lunii octombrie”, menţionează sursa citată.







Vor merge să protesteze la Bucureşti





Staţi liniştiţi, că totul va fi bine! Aşa au fost amăgiţi muncitorii. Este atât de bine, că oamenii au ieşit în stradă. În loc să fie puşi să muncească, să producă, sunt trimişi acasă.



„Unitate!”, „Mangalia, trezeşte-te!” au scandat cei aproximativ 500 de salariaţi veniţi la protest.





„Suntem în pragul unei catastrofe. Dacă nu se plătesc salariile, nu se vor găsi surse de finanţare, nu vor veni comenzi, falimentul este inevitabil. De promisiuni suntem sătui. Noi am propus fel de fel de variante, dar niciuna nu a fost luată în considerare.





Poate că exact acest lucru s-a dorit, distrugerea şantierului, transformarea sa într-un proiect, imobiliar, turistic”, a mai spus liderul de sindicat.



Muncitorii anunţă că vor lupta până la capăt pentru drepturile lor, pentru menţinerea în viaţă a şantierului. Astfel, săptămâna viitoare, ei intenţionează să organizeze o nouă acţiune de protest, de data acesta la Bucureşti.





Aproximativ 500 de salariaţi ai Şantierului Naval Damen 2 Mai Mangalia (DSMa) au protestat marţi, 28 ianuarie, între orele 12.00 şi 14.00, pe platoul din faţa Casei de Cultură din Mangalia, într-o încercare disperată de a atrage atenţia autorităţilor asupra crizei fără precedent cu care se confruntă şantierul naval, cel mai mare angajator din sudul litoralului, aflat în pragul falimentului. Un faliment care ar urma să aibă un impact social şi economic devastator asupra comunităţii locale.