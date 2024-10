Nici vile, nici yachturi, nici bijuterii de lux! Averi „subţiri” la Autoritatea Navală Română

Sindicaliştii din Autoritatea Navală Română (ANR) au ieşit, recent, în stradă, şi la Constanţa, şi la Bucureşti, nemulţumiţi de salariile de mizerie pe care le încasează. Oameni cu studii superioare, brevetaţi şi căliţi pe mările şi oceanele lumii, sunt plătiţi mai prost decât un muncitor necalificat, deşi efectuează inspecţii la nave şi au responsabilităţi foarte mari. Inclusiv conducerea instituţiei raportează declaraţii de avere modeste!Un căpitan de port, gradul I, gradaţia I, cu toate cursurile specifice şi brevet maritim superior, are un salariu net de 3.640 de lei, iar un inspector de specialitate grad III, gradaţia IV, cu atribuţii complexe, are un salariu net de 3.667 lei. Sunt informaţii oficiale, furnizate de prim-vicepreşedintele Sindicatului Liber Cardinal din Autoritatea Navală Română, Constantin Alexandru Oprişan.Din afirmaţiile liderului sindical, viaţa-i grea la ANR, iar la această concluzie putem ajunge inclusiv dacă vom consulta declaraţiile de avere ale conducerii instituţiei.Astfel, directorul general adjunct Dan Alexandru Catană deţine, conform declaraţiei de avere aferente anului 2024, un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 70 mp, un teren intravilan în Bucureşti, în suprafaţă de 10 mp, iar în conturi are doar 22.800 de lei. El a încasat 88.328 de lei de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi 76.043 de lei de la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.Un autoturism Volkswagen, un teren intravilan în Constanţa, în suprafaţă de 300 mp, şi o casă de locuit, în suprafaţă de 186 mp, figurează şi în declaraţia de avere pe 2024 a directorului Direcţiei Siguranţa Navigaţiei şi Personal Navigant, Cristian Ancuţa. Deţine un depozit bancar în valoare de 160.000 de lei, dar a contractat şi un credit bancar, în cuantum de 150.000 de lei, iar la veniturile din salarii, 95.264 de lei de la ANR şi 5.018 de lei de la Universitatea Maritimă Constanţa, s-au mai adăugat 4.188 de lei drepturi proiect ANR.În privinţa directorului Direcţiei Economice, Cristina Călinţaru, declaraţia de avere, aferentă însă anului 2023, este şi mai „scurtă”: un apartament, în suprafaţă de 68 mp, în Constanţa, un autoturism BMW şi 21.000 de lei în cont. Mai mult decât atât, din documentul oficial reiese că are două credite bancare, de 125.000 de lei, respectiv 35.000 de lei.În ceea ce priveşte încasările, ea a raportat un salariu anual de 108.121 lei de la ANR, la care se mai adaugă 4.094 de lei, în calitate de responsabil financiar în proiecte finanţate din fonduri europene.Dumitrache, peste medie!Mai „cu stare” este directorul general Cosmin Laurenţiu Dumitrache, comandant de cursă lungă. Acesta deţine un teren intravilan, în suprafaţă de 122 mp, în Constanţa (cotă 50%), un teren agricol în comuna Lipniţa, în suprafaţă de 15.000 mp, trei apartamente în Constanţa (suprafeţe de 65,42 mp, 61 mp, respectiv 79 mp, ultimul în cotă de 18,75%), o casă de locuit în Constanţa, în suprafaţă de 306 mp, un autoturism Volkswagen şi au un autoturism Mercedes. În luna aprilie a acestui an, a încasat 10.000 de euro din vânzarea unui autoturism, iar în conturi are 155.000 de lei, 3.000 de euro şi 1.700 de dolari. Datoriile la bancă sunt în valoare de 65.500 de euro, respectiv 2.685 de lei.În calitate de director general al ANR, a avut venituri salariale totale de 125.479 de lei, la care se mai adaugă 52.795 de lei, salariu plătit de Universitatea Maritimă Constanţa.