18 membri ai echipajului de pe nava BAY 10 aflată pe Dunăre au primit ajutor, din partea autorităților române

Autoritatea Navală Română împreună cu Serviciul de Ambulanță Tulcea și Crucea Roșie filala Tulcea au oferit, joi, 12 septembrie, ajutor celor 18 membrii de echipaj ai navei BAY 10 sub pavilion Tanzanian lăsați fără provizii și bani de armator.







“Pe Dunărea maritimă, în zona de ancoraj de la mila marină 44, se află nava BAY 10 sub pavilion tanzanian, cu un echipaj format din 18 membri, cetățeni sirieni și yemeniți. Nava a ancorat în această zonă pe data de 2 septembrie 2024, aflându-se în regim de tranzit, venind din portul Izmail.













Nava nu are agent desemnat în România, iar armatorul nu a răspuns solicitărilor echipajului în legătură cu plata salariilor și aprovizionarea cu alimente”, a transmis printr-un comunicat Autoritatea Navală Română.







În fața acestei situații, echipajul a solicitat ajutorul autorităților române pentru furnizarea de alimente și asistență medicală. O solicitare similară a fost primită și din partea sindicatului sirian al navigatorilor.













Potrivit ANR, în sprijinul marinarilor au venit și filiala Tulcea a Societății Române de Cruce Roșie precum și Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea, și în cursul zilei de astăzi, 12 septembrie, un echipaj al Autorității Navale Române (ANR) a transportat la bordul navei alimente de primă necesitate. De asemenea, o echipă medicală a efectuat o evaluare a stării de sănătate a personalului de la bord. Din fericire, nu au fost identificate cazuri medicale grave. Echipa medicală a constatat câteva cazuri de hipertensiune arterială, însă starea generală a echipajului este stabilă.







Totodată, echipajului i-au fost donate produse de igienă personală, inclusiv săpun și detergent, se precizează în comunicat.













Nava, care nu are marfă la bord în acest moment, are ca destinație portul Istanbul. Cu toate acestea, din cauza lipsei unui agent local, nu are cine să garanteze plata taxelor de pilotaj și a celor pentru tranzitarea Canalului Sulina, motiv pentru care nava nu își poate continua voiajul.







Dacă în perioada următoare armatorul nu va lua măsuri, Autoritatea Navală Română va sesiza statul de pavilion și va întreprinde toate măsurile legale impuse de situație.







Autoritățile române continuă să monitorizeze atent evoluția situației și sunt pregătite să intervină cu noi măsuri de sprijin, dacă va fi necesar.