Sindicatul din ANR a rămas fără preşedinte. „Acolo unde nu există rezilienţă, apare abuzul!”

Lovitură în activitatea sindicală din cadrul Autorităţii Navale Române. Nu s-a scurs nici măcar o săptămână de la mitingul de protest din faţa Prefecturii Constanţa, iar organizaţia a rămas fără preşedinte. Alin Eduard Iorga a demisionat şi, până la organizarea de noi alegeri, interimatul va fi asigurat de Constantin Alexandru Oprişan.Moment delicat la Sindicatul Liber Cardinal din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR): preşedintele Alin Eduard Iorga şi-a înaintat demisia, după ce cererea de suspendare provizorie nu i-a fost acceptată.Iorga activa ca inspector în cadrul instituţiei, iar motivele pentru care a luat această decizie sunt de natură personală.„Nu este adevărat că am fost constrâns, nu e vorba de nicio constrângere, ci sunt strict motive personale. Demisia nu are legătură nici cu activitatea sindicală, nici cu cea din ANR. Eu am venit în ANR din privat, iar activitatea sindicală am desfăşurat-o în paralel cu cea profesională. Am ales să nu mai lucrez în ANR şi am transferat toate responsabilităţile sindicale colegilor care au rămas. Îmi pare sincer rău, se crease un vector, o energie bună, dar sunt ferm convins că ai mei colegi vor merge pe această linie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, (deja) fostul preşedinte al Sindicatului Liber Cardinal.Alin Iorga spune că, în perioada în care s-a aflat la conducerea organizaţiei, a încercat să implementeze sistemele de lucru întâlnite în ţări din străinătate.„Am o experienţă şi am făcut tot ceea ce a fost posibil omeneşte pentru a implementa sisteme întâlnite în ţări în care am lucrat, precum Norvegia sau Elveţia. Practic, să implementăm normalitatea!Rolul sindicatului este unul principial, să creeze rezilienţă. Acolo unde nu există rezilienţă, apare abuzul. Este o chestiune valabilă în întreaga societate, nu numai într-o instituţie anume”, a mai spus Alin Iorga.Aşadar, la Sindicatul Liber Cardinal vor urma alegeri pentru desemnarea noului preşedinte. Până în ziua scrutinului, care însă nu a fost stabilită, conform statutului, interimatul va fi asigurat de prim-vicepreşedintele Constantin Alexandru Oprişan. Alături de acesta se mai regăsesc vicepreşedinţii Petrişor Soroceanu şi Silviu Paraschiv.O misiune dificilăReamintim că, săptămâna trecută, peste 100 de salariaţi ai Autorităţii Navale Române (ANR), membri ai Sindicatului Liber Cardinal, dar şi angajaţi ai Căpităniei Zonale a Portului Tulcea şi-au strigat durerea stradă, nemulţumiţi de nivelul umilitor de salarizare, similar cu al muncitorilor necalificaţi din construcţii. Ei au mai invocat atât responsabilităţile crescute, cât şi deficitul de personal.Sindicaliştii au solicitat majorarea lefurilor cu 30% şi au atenţionat că o eventuală grevă a personalului din domeniu ar crea mari probleme economiei naţionale, un blocaj care ar genera pierderi de sute de milioane de euro.Aşadar, noua conducere de sindicat va avea o misiune dificilă, de a găsi căile optime de rezolvare a problemelor angajaţilor, dar şi de a evita un blocaj naţional.