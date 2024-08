Tragedia de pe „Amar Glyfada”. ANR se disculpă şi aruncă vina pe Şantierul Naval Midia şi conducerea navei

Se anunţă „bătălii” dure după tragedia din Şantierul Naval Midia, unde patru muncitori şi-au pierdut viaţa în urma unui incendiu petrecut la bordul navei „Amar Glyfada”, sosită pentru reparaţii. În timp ce anchetatorii adună probe cu minuţiozitate, instituţiile implicate pasează „pisica” de colo-colo, aruncându-şi una alteia responsabilitatea pentru grozăvia petrecută.Scriam, într-o ediţie anterioară, că din documentaţia navei „Amar Glyfada”, sub pavilion Belize, la bordul căruia au murit cei patru muncitori constănţeni, ar lipsi certificatul Gas Free, eliberat de Autoritatea Navală Română (ANR), dar devenit opţional pentru unele categorii de nave, precum acest bulk carrier (vrachier) care cărase cereale. Legislaţia a fost recent modificată, iar efectele nocive s-au făcut imediat simţite.Luni, 12 august, la patru zile distanţă de la tragedie, conducerea Autorităţii Navale Române a transmis un comunicat de presă, în care îşi exprimă punctul de vedere vizavi de acest incident. Aşa cum era de aşteptat, ANR se disculpă şi arată cu degetul atât către Şantierul Naval Midia, cât şi către comandantul navei, punând un mare semn de întrebare dacă regulile de securitate şi sănătate în muncă sunt respectate de Şantierul Naval Midia.În pledoaria sa, ANR readuce în actualitate alte două incidente similare petrecute în şantierul naval amintit şi, de asemenea, îi reaminteşte comandantului navei „fişa de post”.Redăm în rândurile următoare comunicatul de presă al ANR, cu menţiunea că intertitlurile aparţin redacţiei.O nouă legislaţie„Având în vedere incendiul produs la bordul navei de transport mărfuri generale în vrac, M/V AMAR GLYFADA, la data de 08.08.2024, în timp ce aceasta se afla în reparaţii din data de 01.08.2024 în cadrul Şantierului Naval Midia, şi luând în considerare informaţiile vehiculate în presa scrisă şi audio-vizuală, Autoritatea Navală Română îşi exprimă profundul şi sincerul regret pentru pierderea tragică a vieţilor celor patru lucrători din cadrul şantierului.Conform noii legislaţii în vigoare, respectiv OMT 1750/2024, Art 5, alin 5, navele maritime şi de navigaţie interioară, altele decât cele de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, care urmează să efectueze în şantierele navale lucrări de reparaţii ce pot genera surse de aprindere, în spaţii închise sau adiacente acestora în care au fost depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate sunt inspectate de către ANR, în vederea emiterii certificatului de gas free, după intrarea lor în docurile şantierelor navale, la solicitarea armatorului / comandantului / conducătorului navei. Certificatul de gas free este necesar acestei categorii de nave în şantierele navele numai pentru lucrări în spaţii închise sau spaţii adiacente acestora în care au fost depozitate produse petroliere, chimice lichide sau gaze lichefiate.Lucrări pe baza unui contract între armator şi şantierSintagma «la solicitarea armatorului / comandantului / conducătorului navei» a fost folosită deoarece Autoritatea Navală Română nu are cunoştinţă despre lucrările care urmează a fi efectuate în şantierul naval, aceste lucrări fiind efectuate în baza unui contract comercial între armator şi şantier. Pentru lucrări în cadrul şantierelor, numai în spaţiile mai sus menţionate, este obligatoriu să fie emis certificat de gas free, iar spaţiile respective vor fi verificate de către ANR ulterior intrării în şantier, exclusiv la solicitarea armatorului / comandantului / conducătorului navei.Dacă se intenţionează efectuarea de lucrări în spaţii închise sau adiacente acestora în care au fost depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate fără a deţine certificatul de gas free emis de ANR, şantierul naval în cadrul căreia se află nava nu trebuie să efectueze nicio lucrare în aceste spaţii.De asemenea, pentru lucrările executate în şantierele navale, ANR nu efectuează inspecţii în vederea emiterii certificatelor de hot work (lucrul la cald, ce implică flacără deschisă sau echipamente care generează scântei).Trebuie subliniat faptul că în cadrul lucrărilor de reparaţii care au loc într-un şantier naval, este responsabilitatea exclusivă a şantierului şi a navei la bordul căreia se desfăşoară lucrările, să asigure un mediu de lucru fără pericole propriilor angajaţi, cu respectarea normelor de protecţie a muncii, o autoritate a statului neputându-se substitui acestora. Este de menţionat în acest context, obligaţia statului de pavilion al navei de a respecta prevederile Regulii 4.3 din Convenţia privind munca în sectorul maritim (MLC 2006), care se referă exact la Protecţia sănătăţii şi a securităţii şi prevenirea accidentelor la bordul navei.Reprezentanţii şantierului şi ai navei trebuie să se asigure că sunt îndepărtate toate riscurile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă prin prevederea unor măsuri preventive şi protective eficiente, iar nava să aibă emise toate permisele de lucru necesare în funcţie de activitatea desfăşurată, permise ce sunt obligatorii conform Convenţiei privind munca în sectorul maritim, MLC 2006.Obligaţiile comandantuluiÎn schimb, dacă se efectuează în afara şantierelor navale reparaţii la bord în spaţii închise sau adiacente acestora, în care au fost depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate, navele maritime şi de navigaţie interioară altele decât cele de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate sunt inspectate de către ANR în vederea emiterii certificatelor de gas free şi hot work, după caz, la cheu, în urma notificării căpităniei de port în a cărei jurisdicţie se află nava, de armatorul / comandantul / conducătorul navei. După emiterea acestor certificate, comandantul / conducătorul navei este obligat să păstreze aceleaşi condiţii de siguranţă în zona inspectată şi pentru care s-au emis certificatele, pe toată perioada derulării lucrărilor de reparaţii.Incendiul de la bordul navei AMAR GLYFADA a avut loc în compartimentul maşină, o zonă uzuală pentru desfăşurarea activităţii echipajului şi nu într-un spaţiu închis care ar necesita emiterea unui certificat gas free, iar activităţile desfăşurate de navă pe perioada lucrărilor de reparaţii nu sunt verificate de către ANR, în schimb se află sub stricta supraveghere a şantierului care trebuie să se asigure că sunt respectate toate normele de protecţia muncii şi inclusiv de prevenire a incendiului şi să facă o evaluare a riscurilor aferente lucrărilor executate.Reguli sub semnul întrebăriiReamintim că în Şantierul Naval Midia au mai avut loc două incendii la bordul navelor care se aflau în reparaţii, unul dintre ele fiind soldat şi cu vătămări corporale ale angajaţilor şantierului. Toate incendiile s-au produs în spaţii uzuale de desfăşurare a activităţii echipajului şi nu în spaţii închise sau adiacente acestora în care au fost transportate substanţe inflamabile. Totodată, aceste incendii au avut loc în condiţiile în care vechea legislaţie era în vigoare, legislaţie care ar fi presupus reducea riscurilor în cadrul activităţilor desfăşurate la bordul navei în timpul reparaţiilor, inclusiv în cadrul şantierelor.Pentru toate aceste evenimente, este clar că nu implicarea ANR duce la dispariţia acestor riscuri şi ne punem întrebarea dacă regulile de securitate şi sănătate în muncă sunt respectate de Şantierul Naval Midia, aspecte ce exced atribuţiilor ANR”, a transmis conducerea ANR.