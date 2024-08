Aşteptarea a luat sfârşit. Fotbalul mic din judeţul Constanţa îşi reia activitatea

Mult a fost, puţin a mai rămas până la startul noului sezon al Ligii a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa. Campionatul se va relua pe data de 17 august iar fiecare echipă prezentă la start se va lupta pentru a-şi atinge scopul, care cel mai probabil va fi promovarea în Liga a III-a.Calendarul a fost deja stabilit, astfel că prima etapă ne va aduce meciuri extrem de spectaculoase, aşa cum s-a întâmplat şi în anii precedenţi.Una dintre confruntările interesante va fi cea dintre AS Portul Constanţa şi CSO Murfatlar, două echipe cu tradiţie în acest eşalon.Nou promovata AS Aurora 23 August va primi pe teren propriu vizita celor de la CS Viitorul Cobadin, o echipă care se află într-un plin proces de refacere. Anumite surse ne spun că la Cobadin, întreaga conducere tehnică va fi reînnoită pentru acest sezon. Aşadar, sunt şanse foarte mari să îl revedem pe banca tehnică a celor de la Cobadin pe antrenorul Ionel Langu, cel care a mai pregătit echipa în trecut.O altă echipă puternică din Liga a IV-a este CS Mihail Kogălniceanu, care în sezonul trecut a făcut o figură frumoasă iar pentru acest sezon cu siguranţă are planuri mai mari.Partida dintre CS Poseidon Limanu şi CS Viitorul Hârşova va fi şi ea una extrem de interesantă, Hârşova arătând foarte bine în sezonul trecut.CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă nu a mers prea bine în sezonul trecut, însă a reuşit să se salveze de la retrogradare şi astfel în noua stagiune va încerca să îşi depăşească condiţia. Formaţia din Poarta Albă va primi în prima etapă pe teren propriu vizita echipei CS Victoria Cumpăna. Nu trebuie uitat faptul că CS Victoria Cumpăna este antrenată de fostul mare fotbalist Vasilică Cristocea, care a evoluat mult timp pentru FC Farul Constanţa dar şi pentru Steaua Bucureşti, echipă cu care a jucat în Liga Campionilor.CS Năvodari şi CS Farul Tuzla vor sta şi ele faţă în faţă sâmbătă, 17 august, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari. Va fi cu siguranţă o atmosferă de zile mari, mai ales că suporterii formaţiei din Năvodari sunt foarte vocali la fiecare partidă jucată pe teren propriu.O altă formaţie care a fost foarte aproape de promovare în sezonul trecut este CS Sparta Techirghiol. Aceasta va da piept în prima etapă cu CS Eforie, pe echipă care în sezonul trecut nu a arătat prea multe, însă care în această nouă stagiune poate avea un cuvânt de spus.CS Agigea le-a stat în coastă celor de la CS Medgidia, dar şi celor de la CS Sparta Techirghiol în sezonul trecut, însă nu a reuşit promovarea, formaţia din Medgidia având câştig de cauză.Agigea va juca pe teren propriu cu CSO Ovidiu, o echipă de asemenea redutabilă atât pe teren propriu cât şi în deplasare.Ultima partidă se va disputa între CS Lumina şi AS Constructorul Topraisar, două echipe de valori apropiate. Se aşteaptă un meci intens pe stadionul celor de la Lumina.Aşadar, Liga a IV-a se va relua şi absolut toţi microbiştii din judeţul Constanţa aşteaptă cu sufletul la gură startul noului sezon.