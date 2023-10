Se încinge lupta în Liga a 4-a din judeţul Constanţa. Fotbal spectacol, etapă de etapă

Au trecut deja 12 etape din actualul sezon din Liga a Patra din judeţul Constanţa. După aceste meciuri putem spune că lupta în vârful clasamentului este extrem de încinsă, iar suspansul va persista până la finalul campionatului, atunci când vom afla ce echipă promovează în cel de-al treilea eşalon fotbalistic.După o serie de meciuri extrem de bune, CS Sparta Techirghiol se află pe primul loc în clasament, cu 30 de puncte.Ultimul rezultat înregistrat al acestei formaţii a fost unul de egalitate, scor 1-1, pe terenul celor de la CS Medgidia.Sparta Techirghiol este urmată, surprinzător, de CS Viitorul Cobadin, formaţie care dispută momentan meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Viişoara, pentru că arena din Cobadin se află într-un amplu proces de refacere.Viitorul Cobadin a trecut cu scorul de 4-1 de Danubius Rasova, formaţie nou promovată în Liga a Patra şi şi-a adjudecat pentru moment locul al doilea în clasament, acumulând până în prezent 28 de puncte.Tot 28 de puncte are şi CS Viitorul Hârşova, o formaţie de asemenea redutabilă, atât în meciurile de pe teren propriu, cât şi în cele jucate în deplasare.În ultima etapă de campionat Hârşova a făcut instrucţie în deplasare cu CS Năvodari, formaţie pe care a învins-o cu 3-0.CS Medgidia şi CS Agigea ocupă locurile 4 şi 5, ambele având 26 de puncte.Dacă în sezonul trecut Medgidia a fost la un pas de promovare, acum formaţia de pe malul canalului nu are un start prea bun de sezon.În schimb, Agigea ţine aproape şi promite să nu îşi piardă suflul până la finalul competiţiei.Nou promovata Danubius Rasova a făcut până în prezent o figură frumoasă, echipa aflându-se pe locul al 7-lea în clasament, cu 20 de puncte, la o lungime în spatele celor de la Poseidon Limanu.CSO Murfatlar este pe locul 8, tot cu 20 de puncte, CS Năvodari pe 9, cu 18 puncte şi CS Victoria Cumpăna ocupă locul 10 cu 14 puncte.În zona retrogradării le avem pe CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă, care a acumulat 10 puncte, mai multe decât a adunat în întreg sezonul trecut, CS Eforie cu 8 puncte, CS Farul Tuzla cu 4 puncte şi „Lanterna Roşie”, AS Viitorul Pecineaga, cu 3 puncte.În etapa viitoare, care va avea loc sâmbătă, 21 octombrie, ne putem delecta cu câteva meciuri tari.Liderul CS Sparta Techirghiol primeşte vizita celor de la CS Lumina, CS Cobadin merge la Poarta Albă pentru confruntarea cu Ştiinţa ACALAB, în timp ce CS Viitorul Hârşova joacă pe teren propriu cu AS Portul Constanţa. Rămâne de văzut ce ne va rezerva ziua de sâmbătă, iar un lucru este sigur. Fotbalul mic din judeţul Constanţa poate fi şi el extrem de spectaculos.