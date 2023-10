Cristiano Bergodi: „Am pierdut cel mai bun atacant, dar rămân încrezător că putem câştiga”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, într-o conferinţă de presă, că deşi l-a pierdut pe cel mai bun atacant din lot, Albion Rrahmani, accidentat, rămâne încrezător că formaţia sa poate câştiga partida din deplasare cu UTA.„E primul meci după pauza competiţională şi întotdeauna e dificil, e o surpriză, nu ştii ce se poate întâmpla. UTA e o echipă antrenată foarte bine de Mircea Rednic, pe care îl cunosc foarte bine, aşa că va fi foarte dificil. L-am pierdut pe Rrahmani, cel mai bun atacant, şi va trebui să dăm mai mult pe teren, însă eu rămân optimist şi încrezător că putem câştiga. La Arad e un teren pe care e greu să câştigi, fanii pun presiune, eu când am fost acolo cu alte echipe a fost mereu dificil. Faptul că acum se joacă pe teren neutru, nu ştiu, vom vedea ce va fi însă eu nu mă gândesc la acest lucru. Pentru că nu ştim ce găsim la Oradea, poate e un teren care nu e bine îngrijit sau nocturna nu e ce trebuie. Însă eu nu am căutat niciodată o scuză de genul acesta pentru o evoluţie mai puţin reuşită. Eu încerc să mă gândesc doar la ce trebuie să jucăm, nu unde o să jucăm”, a afirmat tehnicianul.Bergodi a menţionat că Rapid nu va transfera alt atacant în această perioadă pentru a suplini absenţa lui Rrahmani.„Nu ştiu cât va conta absenţa lui Rrahmani. Dar cu siguranţă pentru noi e o mare pierdere faptul că el nu va putea juca aproape 3 luni. Noi jucăm 4-2-3-1, şi nu avem mulţi atacanţi iar când se accidentează cel mai bun, e greu să schimbi sistemul de joc. Avem soluţii în lot, însă nu există să schimbăm acum sistemul de joc. Iar acum e greu să mai aduci, să găseşti atacanţi care să fie măcar pregătiţi 50%. E foarte greu în această perioadă, aşa că rămânem cu lotul de acum şi căutăm soluţii din ce avem”, a precizat acesta.Antrenorul italian speră să câştige titlul cu Rapid în cei doi ani de contract pe care îi are cu gruparea giuleşteană.„Sperăm să vedem un Rapid la fel cum e când joacă acasă. Să jucăm în deplasare la fel ca acasă este important pentru a ajunge departe în campionat. Eu am semnat pe doi ani pentru că vreau să aduc titlul în Giuleşti. Sperăm că vom reuşi. Trebuie construită o echipă puternică, nu se poate face la întâmplare. Anul acesta sperăm că putem câştiga ceva, poate titlul, poate Cupa... Obiectivul este un loc în primele 3 iar dacă e locul 3, e important, însă vrem să ajungem şi să jucăm o finală de Cupă. Dar acum noi nu luptăm pentru titlul, noi jucăm pentru a ajunge cât mai sus în clasament”, a spus el.Cristiano Bergodi a explicat că jucătorul formaţiei Hapoel Be'er Sheva, Antonio Sefer, revenit în ţară după suspendarea campionatului din Israel, se antrenează cu echipa de tineret a clubului Rapid.