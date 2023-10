România, în faţa unei „duble de foc”. „Trebuie să rămânem concentraţi”

Fotbalistul Răzvan Marin a declarat, marţi, că speră ca prima reprezentativă a României să se menţină pe locul 2 al clasamentului Grupei I din preliminariile EURO 2024 şi după partidele cu Belarus şi Andorra.„Ne aşteaptă două meciuri importante pe care trebuie să le câştigăm. Dacă facem ceea ce am făcut şi până acum, mă refer la munca şi seriozitatea arătate pe teren, putem obţine rezultatele pe care ni le dorim. Sper ca şi după aceste două meciuri să rămânem pe locul 2 în clasament, iar apoi, în noiembrie, vom vedea ce va fi”, a afirmat mijlocaşul într-un interviu publicat pe contul oficial de YouTube al FRF.„Îmi doresc ca faptul că jucăm fără spectatori cu Belarus şi doar cu copii în tribune cu Andorra să nu aibă un impact asupra noastră. Dar noi am mai trecut prin asta şi nu ne-a picat foarte bine, îmi aduc aminte de meciul cu Islanda de pe Ghencea când am jucat fără spectatori. Atunci aveam nevoie să câştigăm, dar fără spectatori parcă nu a mai venit motivaţia aia din tribune. Dar sper ca de data asta să ne ridicăm nivelul, să fim foarte motivaţi şi conştienţi de unde vrem să ajungem. Nu e acelaşi lucru când sunt doar copii în tribune, noi trebuie să ne capacităm maxim. E diferit şi ne afectează într-un fel treaba asta”, a adăugat el.Răzvan Marin susţine că unitatea de grup este principalul atu al primei reprezentative a României.„Am spus că trebuie să fim uniţi până la capăt şi să avem în minte un singur obiectiv, acela de la fi la EURO anul viitor. Până acum suntem în cărţi, ca să spun aşa. Avem un grup unit, am crescut majoritatea împreună, mulţi ne ştim de la U21, aşa că nu sunt probleme. Eu sunt în continuare optimist, principalul nostru atu este unitatea de grup, iar asta s-a văzut. Toţi am înţeles că fără unitate nu se poate realiza nimic”, a explicat mijlocaşul.Selecţionerul Edi Iordănescu ştie că această dublă poate fi capitală atât pentru destinul echipei naţionale a României, cât şi pentru viitorul său pe banca primei reprezentative.„Trebuie să ne concentrăm înaintea acestei duble. Este cea mai scurtă acțiune din această campanie, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Am depășit multe probleme, am dat tot timpul 200% pe teren, am câștigat acest statut, suntem neînvinși, avem cea mai bună defensivă, suntem pe loc calificabil. Orice joc are povestea lui, orice joc e deosebit de important pentru noi. Este un context diferit, jucăm pe un teren neutru, se joacă fără fani, nu ne garantează nimeni punctele. Trebuie să arătăm determinare, spirit, doar așa avem șanse să venim cu toate cele trei puncte la București.Spre deosebire de adversarul nostru direct, noi avem șanse reale să ne calificăm. Am trecut prin multe obstacole, vom trece și peste acesta. Băieții trebuie să înțeleagă cât mai bine adversarul, tactica de joc și la final să obținem cele trei puncte”, a declarat Iordănescu.Prima reprezentativă a României întâlneşte Belarus în deplasare, la 12 octombrie (ora 21:45, Stadion Szusza Ferenc din Budapesta) şi Andorra pe teren propriu, în 15 octombrie (ora 21:45, Arena Naţională din Bucureşti), în cadrul Grupei I a preliminariilor EURO 2024.