Elias Charalambous (FCSB), înaintea meciului cu FC Botoşani: „În astfel de partide am pierdut puncte”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, referitor la partida cu FC Botoşani, că în astfel de meciuri formaţia sa a pierdut puncte importante şi că speră ca experienţa acumulată o va ajuta să câştige cele trei puncte.„Avem un nou joc în deplasare. Toate meciurile de aici sunt grele, nu va fi uşor. În special aceste jocuri nu sunt uşoare pentru noi, pentru că am pierdut multe puncte. Am pregătit partida astfel încât să fim concentraţi, avem nevoie de efort pentru a obţine cele trei puncte. Botoşani e o echipă cu jucători rapizi, trebuie să fim foarte concentraţi în terenul nostru. Venim după un rezultat nu tocmai bun săptămâna trecută şi avem nevoie de aceste trei puncte. Cred că experienţa din acest an, când am pierdut puncte în astfel de meciuri, ne va ajuta să înţelegem că va fi un meci dificil. Analizăm adversarul, vorbesc zilnic cu jucătorii pentru a înţelege că este un meci dificil. Avem nevoie de aceste trei puncte, nu suntem în cea mai bună formă a noastră şi în România toate echipele îţi pot pune probleme”, a declarat Charalambous.