Atenție la ceaiul de pelin! Importante contraindicații

Deși are un gust amar, pelinul are o serie de beneficii pentru sănătate, fiind de mare folos în tratarea anumitor afecțiuni. Specialiștii susțin că atât frunzele, cât și florile de pelin, precum și uleiul obținut din acestea, se folosesc în producerea unor remedii pe bază de plante. De exemplu, ca remediu tradițional, a fost utilizat de-a lungul timpului pentru a îmbunătăți digestia, pentru a stimula menstruația și pentru a combate infestările cu viermi, deși, legat de acest ultim aspect, studiile științifice nu au găsit dovezi clare că ar fi eficient la oameni. De asemenea, pelinul este considerat un remediu util pentru problemele ficatului și ale vezicii biliare.Înainte de a discuta, însă, despre beneficiile ceaiului, trebuie să știți că nu este recomandat femeilor însărcinate și celor care alăptează și nici persoanelor care suferă de boli ale sistemului nervos. De asemenea, nici persoanele cu afecțiuni cardiace nu ar trebui să consume ceai de pelin, întrucât acesta poate încetini ritmul cardiac. La fel, nici pacienții cu astm alergic nu ar trebui să bea ceai de pelin, iar cei cu dermatită de contact nu au indicații de a aplica acest ceai la nivel cutanat, pentru că poate declanșa iritații. În plus, este extrem de important ca pelinul sub formă de ceai să nu fie consumat mai mult de două săptămâni la rând, fiindcă poate avea efecte secundare precum halucinații, convulsii, vărsături și amețeli. Deși multe persoane îl folosesc ca remediu natural pentru balonare și alte probleme gastrointestinale, ceaiul de pelin poate avea efect și ca adjuvant în tratarea altor probleme de sănătate.