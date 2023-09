Afinele încetinesc procesul de îmbătrânire

Beneficiile oferite de afine pentru sănătate sunt numeroase, de la prevenirea problemelor tractului urinar, până la menţinerea aspectului tânăr cât mai mult timp. Aceste boabe mici, de culoare roşie purpurie spre roşu închis sunt bogate în substanţe nutritive, vitamine, antioxidanţi, fibre naturale şi nutrienţi. Consumat ca atare sau sub formă de suc, afinele reprezintă una dintre cele mai importante soluţii pentru infecţii. Totodată, sunt recomandate în problemele tractului urinar, colesterol, sau împotriva formării pietrei la rinichi. De asemenea, s-a constat că proprietăţile afinelor au rolul unor agenţi anticancerigeni.Studiile de specialitate arată că aceste fructe au şi alte beneficii: îmbunătăţesc sistemul cardiovascular, încetinesc procesul de îmbătrânire, ajută la scăderea în greutate, previn celulita, îmbunătăţesc aspectul pielii şi al părului. În plus, uleiul de afine este bogat în antioxidanţi puternici (Omega-3 şi Omega-6) şi în acizi graşi, substanţe foarte utile pentru un păr sănătatos. Aşadar, dacă aveţi probleme ale scalpului, precum mătreaţă, prurit, eczeme şi psoriazis, puteţi să utilizaţi uleiul de afine.În cele mai multe cazuri, părul are nevoie de vitamina E pentru strălucire. Veţi putea obţine acest lucru, dacă aplicaţi câteva picături de ulei de afine. Imediat după aceea, veţi şampona părul în mod obişnuit. În plus, folosindu-l zilnic, ridurile fine şi liniile de expresie vor fi estompate. De ce? Datorită prorietăților sale antioxidante, uleiul acționează foarte bine și în cazul pielii uscate. Dacă tenul prezintă probleme acneice sau eczeme ori psoriazis aplicați puțin ulei pe aceste zone.