Nu mai aruncați mătasea de porumb! Are multe beneficii pentru sănătate

De acum înainte nu mai aruncați mătasea de porumb! Are calități excelente și poate vindeca multe afecțiuni. Ceaiul din mătase de porumb este diuretic, antiinflamator și calmant. De asemenea, mătasea de porumb este eficientă și pentru îndepărtarea surplusului de kilograme și calmează simptomele premenstruale.Datorită calităților vindecătoare pe care le are, mătasea de porumb a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri. Bunicii noștri o foloseau pentru ceai, însă și în stare naturală. Din mătasea de porumb se face chiar și un rachiu, benefic în vindecarea răcelilor. Mătasea de porumb are roluri vindecătoare și în cazul hemoragiilor și leziunilor. Ceaiul din mătase de porumb se folosește pentru ameliorarea simptomelor unor boli de rinichi, bilă sau ficat.Mătasea de porumb are un procent foarte mare de flavonoide, saponine și săruri de potasiu, dar și vitamine, K, C, B, E și lipide, tanin și substanțe minerale. Mătasea de porumb are și surse importante de beta caroten, nacin și seleniu. Totodată, are și calități diuretice, antiinflamatorii și calmante. Se spune că o cană de ceai fierbinte din mătase de porumb este bună pentru a îndepărta toxinele, dar și pentru refacerea sistemului urinar. Ceaiul este indicat și pentru eliminarea pietrelor la rinichi.Totodată, se mai spune și că mătasea de porumb previne cancerul. Datorită numărului mare de flavonoide, polifenoli, fitochimicale și antioxidanți conținuți de mătasea de porumb, aceasta este și un bun adjuvant în vindecarea cancerului. Alături de anumite ierburi și produse naturale, mătasea de porumb reprezintă o variantă utilă în regimul pacienților cu cancer.Se recomandă ceaiul de mătase de porumb și înainte, dar și în timpul menstruației deoarece reduce disconfortul din acea perioadă. Femeile o folosesc, totodată, și pentru alte probleme: dismenorea, anexita, menstruațiile neregulate sau absența laptelui matern.Chiar dacă mătasea de porumb este foarte eficientă și recomandată pentru nisipul sau pietrele la rinichi, trebuie, totuși, făcută o mențiune. Dacă există pietre mari și ele nu au început să migreze, atunci este posibil să se producă unele blocaje. Din acest motiv, este bine ca preparatele pe bază de mătase să fie consumate după ce pietrele au luat-o spre ureter. Prin faptul că sprijină organismul în procesul de curățare, mătasea este binevenită în curele de detoxifiere.