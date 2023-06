Kiwi vă ajută să aveți un somn mai odihnitor

Vă place kiwi? Dacă nu l-ați încercat până acum, introduceți-l, neapărat, în alimentație, pentru că abundă în vitamina C și are puternice proprietăți antioxidante, care contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar. Totodată, fructul este bogat în fibre și în potasiu, motiv pentru care vă poate fi de mare ajutor pentru a păstra sănătatea inimii și a aparatului respirator. De altfel, cercetătorii au descoperit că acest fruct poate contribui la tratarea copiilor cu probleme respiratorii, cum este astmul sau bronșita asmatiformă. De asemenea, dacă mâncați două fructe kiwi cu o oră înainte de culcare, calitatea somnului va fi îmbunătățită. Cum? Nu vă veți mai trezi noaptea, iar somnul va fi mai liniștit, deci mai odihnitor. Mai mult decât atât, consumat cu o oră înainte de culcare, adormiți ușor și nu vă mai zvârcoliți în pat.De unde vin toate aceste beneficii? Secretul fructului-minune kiwi constă în cantitatea mare de antioxidanți pe care o are, dar și în nivelul mare de serotonină. De asemenea, toate studiile au demonstrat că există o strânsă legătură între antioxidanții din mâncare și calitatea somnului. Spre exemplu, în urma unor cercetări medicale, specialiștii au descoperit că cei care suferă de apnee în somn (întreruperea temporară a respirației) duc, aproape în toate cazurile, lipsă de antioxidanți. Alimentația lor este deficitară în antioxidanți. Totodată, vitamina C, spre exemplu, este un antioxidant puternic și eficient în tratarea problemelor cardiovasculare și chiar este folosită în tratamentul apneei nocturne.