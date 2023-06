Beneficiile berii pentru organism

Berea se numără printre cele mai vechi și cunoscute băuturi alcoolice din lume și este consumată în diverse culturi, având o varietate de sortimente și arome. Pe lângă plăcerea pe care o oferă gustul, berea are diverse beneficii pentru sănătate. Important este, însă, să fie consumată cu moderație. Berea are mai multe substanțe nutritive, precum vitaminele B, minerale (precum magneziu, potasiu și fosfor) și fibre alimentare. În cantități moderate, substanțele nutritive pot contribui la o alimentație echilibrată. De asemenea, berea mai conține antioxidanți precum polifenolii, care pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Antioxidanții pot avea un rol esențial în reducerea riscului privind anumite patologii, cum ar fi bolile de inimă și unele tipuri de cancer.Mai mult decât atât, consumul moderat de bere a fost asociat cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Este dovedit, prin studii importante, că berea poate ajuta la reducerea riscului de boli de inimă și accident vascular cerebral. Aceste efecte benefice pot fi atribuite conținutului de antioxidanți și substanțelor fitochimice din bere.La fel de important de știut este faptul că berea conține siliciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor. Consumul moderat de bere poate contribui la întărirea oaselor și la prevenirea pierderii de masă osoasă asociată cu îmbătrânirea. Nu în ultimul rând, berea are, în compoziția sa, apă și electroliți, care pot contribui la hidratarea organismului după activitatea fizică intensă. De asemenea, unele studii sugerează că berea non-alcoolică poate ajuta la recuperarea musculară și la reducerea inflamației apărute în urma unui antrenament.