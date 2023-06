Vânătăile sunt însoţite, deseori, de edem şi durere

Echimoza este denumirea științifică a vânătăii, ea mai fiind cunoscută și sub formă de contuzie superficială și apare în urma unui traumatism ușor. Mai exact, este o vânătaie care nu trece atunci când aplicați presiune ușoară cu degetele. Cert este că lezarea țesuturilor moi determină apariția echimozelor. Procesul implică spargerea vaselor de sânge subcutanate, iar în urma acestuia, sângele rămâne prins sub piele, unde se acumulează.În acest fel, rezultă o transformare a pielii la nivel local, căpătând nuanțe de roșu închis și/sau violet, în unele cazuri, culoarea poate fi si albastru sau negru. În cazul în care nu știți cu ce vă confruntați, cu hematom sau echimoză, este important de știut că cele două sunt diferite. Astfel, în vreme ce echimoza este vânătaia, hematomul reprezintă zona umflată care se formează în afara unui vas sangvin spart. Vânătaia (echimoza), dacă ne referim la aceasta, este o pată roșie-violacee, cu margini delimitate, de întindere variabilă, apărută pe piele prin ieșirea sângelui la suprafață. Potrivit dr. Bianca Ivanciu, învinețirea se produce din cauza extravazării sângelui din vasele lezate în țesutul celular subcutanat. Prin transparența pielii se observă colecția sangvină percepută ca o pată violacee. Vânătaia este însoţită de edem şi durere din cauza răspunsului inflamator al organismului ca urmare a loviturii.„Majoritatea echimozelor sunt mărci traumatice, fiind clasificate în: echimoze precoce, care apar imediat după traumatism și care indică superficialitatea contuziei; echimoze tardive, care apar la câteva ore distanță și sunt semnul unor leziuni profunde grave ce trebuie atent explorate și rezolvate terapeutic.Apariția, în urma unui traumatism major (accident, cădere de la înălțime), a unei echimoze la nivelul peretelui abdominal poate indica existența unei hemoragii interne, iar una localizată la nivelul toracelui ridică ipoteza de fractura a unei coaste ce poate determina apariția pneumotoraxului (urgență medico-chirurgicală). La persoanele cu diverse patologii (ciroză, hemofilie) echimozele apar spontan, fără acțiunea unui agent traumatic.Atunci când echimozele apar spontan, fără acțiunea unui agent traumatic, se impune efectuarea unui consult medical”, subliniază medicul.Atenţie! Culoarea pe care o au vânătăile este un indicator al intervalului de timp care a trecut de la producerea acestora. La început, are o culoare roșiatică, ulterior capătă o culoare violaceu-albastru care devine treptat galben-verzui, înainte ca pielea să recapete culoarea normală. De precizat că fiecare culoare corespunde unui anumit grad de vindecare al echimozei. În ceea ce priveşte vindecarea completă, aceasta se face într-un interval de timp ce poate dura de la câteva zile până la 2-3 săptămâni, acest lucru depinzând de o multitudine de factori, printre care intensitatea cu care a acționat agentul traumatic, vârsta pacientului, afecțiuni asociate sau localizarea echimozei. Indiferent de situaţie, nu este cazul să vă speriaţi, deoarece, în ziua de azi, există o serie de remedii care pot grăbi procesul de vindecare. De exemplu, puteţi aplica local comprese reci (cu gheață) în primele 48 de ore. Apoi, în cazul vânătăilor extinse de la nivelul membrelor inferioare se recomandă ținerea ridicată a picioarelor.