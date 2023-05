Apa termală, recomandată pentru calmarea și tratarea unor afecțiuni ale pielii

Ați încercat vreodată să folosiți apa termală? Știți când și de ce trebuie folosită? Aceasta conține minerale precum calciu, fier, magneziu, sodiu, potasiu, cupru. Proporțiile în care aceste minerale se regăsesc în apa termală diferă, însă, în funcție de zona de proveniență a apei folosite. Ce beneficii are apa termală și pentru ce o puteți folosi? O să vă spunem în rândurile ce urmează.Pielea este considerată a fi cel mai mare organ din corpul uman și acționează ca o barieră de protecție împotriva agenților fizici, chimici sau microbiologici. Pentru o hidratare mai bună și un echilibru al pielii, se folosesc adesea apele termale de izvor, care au trei proprietăți importante: origine naturală, puritate bacteriană și potențial terapeutic. Potrivit dr. Laura Mocanu, medicii francezi folosesc apă termală pentru tratarea eczemei, a psoriazisului și a arsurilor de la nivelul pielii. Aceasta poate reduce, totodată, și durerile provocată de aceste afecțiuni. Beneficiile apei termale sunt multe, iar aceasta este folosită la nivel mondial atât pentru scopuri cosmetice, care țin de estetică, dar și din motive medicinale, pentru calmarea și tratarea unor afecțiuni precum psoriazisul, iritațiile pielii ori dermatita.„Conținutul de minerale al unei anumite ape termale depinde de zona din care provine. Mineralele le includ pe cele găsite în factorul natural de hidratare al pielii, cum ar fi clorurile, sodiul, potasiul, calciul și magneziul. Apa termală poate fi folosită în siguranță și eficient de oameni de toate vârstele și cu orice tip de piele. Aplicată pe piele scade inflamația, reducând aceste probleme de sănătate. Totodată, ea îndepărtează și bacteriile aflate la nivelul pielii. Un studiu realizat de o companie care folosește apa termală în produsele fabricate a demonstrat că, dacă este adăugată în creme, gestionează cu succes dermatita atopică. În plus, calmează pruritul (senzația de mâncărime de la nivelul pielii). În acelaşi timp, unele studii efectuate pe animale au sugerat că apa termală previne arderea pielii atunci când aceasta este expusă la soare. Însă, cum acest efect nu a fost demonstrat la oameni, recomandarea noastră este ca atunci când pielea este expusă la soare, să se utilizeze o cremă cu factor de protecție solară adecvat”, a explicat medicul.Ca beneficii pe care le mai are apa termală se numără și gestionarea tenului gras. Indiferent de baza de machiaj ori de fondul de ten și pudra folosite, tenul gras capătă o strălucire inestetică pe măsură de orele trec. Pe scurt, un puf de apă termală aplicat de la distanță, va remedia această problemă, întrucât particulele mici de apă termală absorb sebumul în exces, împrospătând tenul.Nu în ultimul rând, produsul ajută pielea să lupte împotriva radicalilor liberi, despre care se știe că sunt răspunzători pentru îmbătrânirea pielii.