Barba caprei îmbunătățeşte microbiota intestinală și ajută la prevenirea obezității

Barba caprei este o legumă care apare, mereu, primăvara, şi are aspect asemănător napului, care se folosește la prepararea a numeroase mâncăruri. Specialiştii spun că, deși nu este la fel de populară ca alte rădăcinoase, aceasta este apreciată pentru beneficiile sale pentru sănătate, mai ales atunci când este inclusă în contextul unei diete echilibrate și variate. Din punct de vedere al valorii nutritive, trebuie evidențiat conținutul scăzut de energie al tuberculului, cu doar 82 calorii la 100 grame de produs. Studiile arată că rădăcina conține fibre, vitamina C, vitamina B 6, folat, potasiu, mangan, calciu și fier.În plus, furnizează carbohidrați, fibre și proteine. Unul dintre principalele beneficii pentru sănătate este funcția de aliment prebiotic.Totodată, barba caprei ajută la îmbunătățirea compoziției microbiotei intestinale și la prevenirea obezității. Desigur, există și alte beneficii. Datorită conținutului de fibre, este asociată cu beneficii pentru tranzitul intestinal. Practic, fibrele ajută la prevenirea și ameliorarea constipației, funcția lor fiind de a crește volumul bolului fecal pentru a genera mișcări peristaltice mai intense, ceea ce facilitează tranzitul. Fibrele sunt legate de un risc mai mic de boli intestinale cronice, cum ar fi cancerul de colon. Pentru a avea o sănătate digestivă optimă, consumați cantitatea zilnică recomandată de medic. De asemenea, leguma vitamina C, un nutrient cheie atunci când vine vorba de îmbunătățirea imunității, ajutând inclusiv la reducerea incidenței bolilor virale respiratorii.